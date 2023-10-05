إنجاز 20 % من برج «جاردن ريزيدنس» في عجمان

أعلنت شركة «الإمارات العقارية» للتطوير لعقاري عن إنجاز 20 % من مشروع برج «جاردن ريزيدنس» السكني في عجمان، والمطروح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر؛ والذي بيعت منه 15 % من إجمالي الوحدات السكنية.

يأتي تنفيذ البرج السكني الجديد ضمن مشاريع التطوير العقاري، التي تنفذها الشركة لرفد السوق العقاري بأبراج سكنية مميزة، تلبي رغبات المستثمرين في امتلاك شقق سكنية مميزة، إضافة إلى تقديم تسهيلات في عملية الدفع.

وقالت حنان جنحو، المدير التنفيذي للشركة إن المشروع عبارة عن برج سكني في مدينة الإمارات بعجمان، ويتكون من 15 طابقاً، تشمل 300 وحدة سكنية، كما أن العمل يسير في المشروع على قدم وساق، موضحة أن البرج السكني يضم شققاً سكنية، تتكون من غرفة وصالة وغرفتين وصالة، ومن المتوقع تسليم المشروع في 2024، كما أشارت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم.

وأكدت أن العمل يسير وفق الجدول الزمني لأعمال إنجاز المشروع، لافتة إلى أنه تم إنجاز نسبة 20 % من البرج السكني، وأوضحت أن أسعار بيع الوحدات السكنية تبدأ من 243 ألف درهم؛ وتقديم طريقة دفع ميسرة للراغبين، وذلك بدفع مبلغ 10 % دفعة أولى، و7 سنوات خطة سداد بقيمة

المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل جاهدة في سبيل توفير مشاريع سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والفلل، وتقديم تسهيلات في عملية دفع الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية؛ كما يتم اختيار مواقع مميزة بها الخدمات الأساسية، التي تخدم السكان بعد اكتمال العمل في المشروع، إضافة إلى وضع تصاميم هندسية تراعي راحة السكان.