«الاتحادية للضرائب» تواصل التعريف بمبادئ ضريبة الشركات

واصلت الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال، فعالياتها للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال في إمارات الدولة لنشر الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.

وفي إطار حملتها الشاملة عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل جديدة في الفجيرة، بحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن ورشة العمل التي عُقدت باللغة العربية بمشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث قدم فريق الهيئة من الخبراء والمتخصصين عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.

وأشارت إلى أن ورشة العمل التي عقدت في الفجيرة تعد الخامسة ضمن سلسلة الفعاليات الحضورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها باللغتين العربية والإنجليزية في إطار حملتها في جميع إمارات الدولة، وذلك ضمن جهودها المكثفة لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.

وأوضحت أن الحملة التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي انطلقت فعالياتها في مايو الماضي بتقديم مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتعريف بإجراءات التسجيل لضريبة الشركات، بينما انطلقت الفعاليات الحضورية تزامناً مع ورش العمل الافتراضية في شهر يوليو الماضي، فتم عقد ورشة العمل الحضورية الأولى في أبوظبي ثم عُقدت ورشة العمل الثانية في دبي تلتها ورشة عمل في عجمان ثم في رأس الخيمة.

وذكرت أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل الحضورية الخمس التي عقدتها الهيئة في أقل من ثلاثة أشهر ضمن حملتها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» تخطى 1780 من ممثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي، مشيرة إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.