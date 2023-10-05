غرفة الشارقة تبحث مع وفد هندي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية دمج الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على تنمية آفاق التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الشارقة والهند.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، شاندراكانت سالونخي، مؤسس ورئيس غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ومركز الهند للتجارة الدولية، بحضور وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون المشترك لإنجاح زيارة بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند والمزمع تنظيمها خلال العام القادم وتضم مجموعة من الشركات الاقتصادية من الشارقة، وذلك ضمن خطة عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة الشارقة في اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات أعضائه وفتح آفاق التعاون مع نظرائهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورحب العويس بالوفد الزائر، مشيراً إلى أن قوة وعمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند على مختلف الصعد تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في ظل التجربة الرائدة التي تمتلكها الغرفة في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من خلال العديد من البرامج على رأسها مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، إحدى أهم مبادرات الغرفة التي أطلقتها في إطار حرصها على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية.

من جانبه، ثمّن شاندراكانت سالونخي، حرص غرفة الشارقة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص في الشارقة والهند، مبدياً استعداده لتحفيز أعضاء غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية ولا سيما من الشركات الصناعية إلى الاستثمار في إمارة الشارقة استناداً إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال، ممثلة في الجهات المعنية بالاستثمار انطلاقاً من مكانتها الصناعية الرائدة، وما تمتاز فيه من عوامل تساعد على نمو هذا القطاع، موجهاً الدعوة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى المشاركة في معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في فبراير 2024.