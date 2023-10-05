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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

10/5/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمــــــد عبـــــدالله التـــوحيـــــدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: نـاصـــــر عبـــــدالله بن خربــــاش، وعـــلـــي مــــحــمــد المـــــطــــوع، وحـــمـــدان خليــــفة الشــــاعـــر، وجمعــــة سعيـــــد خلــف الغيـــــث، وهنــــد عبيـــد الغشيــش المــــرّي، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المرّي، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

MENAFN05102023000110011019ID1107198226

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