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14 قتيلاً على الأقل و102 مفقود جراء فيضانات في الهند

10/5/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 14 شخصاً على الأقل وفقد 102 آخرون جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم في شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، على ما أعلنت السلطات.

وقال براباكار راي مدير سلطة ادارة الكوارث في ولاية سيكيم "بلغ عدد القتلى 14 حتى الآن وعدد المفقودين هو 102".

واورد الجيش أن بين المفقودين 22 جنديا. ويحاول الجيش إعادة وصل الخطوط الهاتفية وتقديم "مساعدة طبية الى السياح والسكان المحتجزين"، وفق ما قال في بيان.

تقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وقال هيمانغسو تيواري متحدثا باسم الجيش إن "الفيضانات زرعت الدمار في أربعة اقاليم من الولاية فجرفت أشخاصا وطرقا وجسورا".

وأفادت السلطات عن أضرار "جسيمة" لحقت بطرق المنطقة وتدمير 14 جسراً.

ووعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقديم "كل دعم ممكن" إلى السكان المنكوبين.

وتقلصت مساحة بحيرة لوناك بنسبة الثلثين فجأة وفق صور عبر الأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة البحث الفضائي الهندية.

وتزداد وتيرة الفيضانات الناتجة عن تدفق بحيرات جليدية خارج حدودها مع الاحترار وذوبان الجليد.


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