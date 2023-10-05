«ستاندرد آند بورز» تحذر من موجة إفلاسات في الأسواق الناشئة العام المقبل

حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، من خطر متزايد لتخلف الشركات عن سداد ديونها في الأسواق الناشئة، وصولاً إلى إمكانية إفلاسها، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة الكبيرة في الالتزامات المستحقة.

وسيبلغ متوسط الديون المستحقة في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، نحو 47 مليار دولار ما بين 2024 و2027، مقارنة بمتوسط 20 مليار دولار هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن «إس آند بي».

وقال محللو «إس آند بي»، وعلى رأسهم إليا أوليفروس-روسن، في تقرير، «تنافس الشركات المُصدرة على السيولة في العامين المقبلين سيشتد. ومن المستبعد أن ينتظر المُصدرون حتى 2025 للحصول على إعادة تمويل».

ورجح المحللون في المذكرة أن «يلجأ المُصدرون إلى السوق في 2024 في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. قد لا يتحمل كثير من المُصدرين هذه الأوضاع، مما سيؤدي إلى موجة من التخلف عن السداد والإفلاسات».

ووفق الوكالة، سيفاقم الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة طويلة، وتباطؤ النمو العالمي، وقوة الدولار، الضغوط على الشركات الأضعف. وتمثل أمريكا اللاتينية النقطة الأضعف في الأسواق الناشئة؛ إذ شهدت المنطقة 13 حالة تعثر من 14 حالة تخلفت فيها الشركات عن السداد في أغسطس، بحسب ما أفادت به «إس آند بي» في سبتمبر.

وارتفع متوسط تكاليف الاقتراض لمُصدري السندات الدولارية "مرتفعة العائد" في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 هذا الأسبوع ليلامس 11.8%، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ».