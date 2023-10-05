«ستاندرد آند بورز» تحذر من موجة إفلاسات في الأسواق الناشئة العام المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، من خطر متزايد لتخلف الشركات عن سداد ديونها في الأسواق الناشئة، وصولاً إلى إمكانية إفلاسها، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة الكبيرة في الالتزامات المستحقة.
وسيبلغ متوسط الديون المستحقة في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، نحو 47 مليار دولار ما بين 2024 و2027، مقارنة بمتوسط 20 مليار دولار هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن «إس آند بي».
وقال محللو «إس آند بي»، وعلى رأسهم إليا أوليفروس-روسن، في تقرير، «تنافس الشركات المُصدرة على السيولة في العامين المقبلين سيشتد. ومن المستبعد أن ينتظر المُصدرون حتى 2025 للحصول على إعادة تمويل».
ورجح المحللون في المذكرة أن «يلجأ المُصدرون إلى السوق في 2024 في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. قد لا يتحمل كثير من المُصدرين هذه الأوضاع، مما سيؤدي إلى موجة من التخلف عن السداد والإفلاسات».
ووفق الوكالة، سيفاقم الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة طويلة، وتباطؤ النمو العالمي، وقوة الدولار، الضغوط على الشركات الأضعف. وتمثل أمريكا اللاتينية النقطة الأضعف في الأسواق الناشئة؛ إذ شهدت المنطقة 13 حالة تعثر من 14 حالة تخلفت فيها الشركات عن السداد في أغسطس، بحسب ما أفادت به «إس آند بي» في سبتمبر.
وارتفع متوسط تكاليف الاقتراض لمُصدري السندات الدولارية "مرتفعة العائد" في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 هذا الأسبوع ليلامس 11.8%، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ».
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