بوتين يؤكد أن مهمة روسيا تتمثّل بتأسيس عالم جديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الخميس" أن مهمة بلاده تتمثل في "بناء عالم جديد"، مهاجما "الهيمنة" الغربية ومدرجا الحرب في أوكرانيا بهذا السياق.

كذلك، اتهم الغربيين بالسعي الى إقامة "ستار حديدي جديد" مع روسيا، في وقت تواجه رزمة عقوبات تراوح بين حظر للطيران ومراقبة شديدة للروس عند حدود الاتحاد الاوروبي وحرمان موسكو من استخدام نظام سويفت المصرفي العالمي.

وقال بوتين خلال منتدى فالداي السياسي في روسيا "تواجهنا خصوصا مهمة بناء عالم جديد"، منددا ب"غطرسة" الغربيين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

واعتبر ان "الولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها سلكوا طريق الهيمنة"، لافتا الى ان "الغرب يحتاج دائما الى عدو يتم تبرير القتال ضده بالقوة والتوسع".

وبناء عليه، رأى بوتين ان الحرب في

أوكرانيا ليس "نزاعا على أراض" بل حدث ينبغي ان يحدد "المبادئ التي سيقوم على أساسها النظام العالمي الجديد".

وتابع الرئيس الروسي "ليس لدينا أي مصلحة في استعادة أراض"، علما انه أعلن في سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق اوكرانيا بعد ضمه القرم في 2014.

واعتبر بوتين ان الولايات المتحدة "تسببت بالأزمة الأوكرانية" عبر دعم الانتفاضة الموالية لأوروبا في ساحة ميدان في 2014، مشيراً الى ان "أوروبا أجبرت على اللحاق" بواشنطن.

وقال "لسنا نحن من يغلق الباب. أوروبا هي التي تغلق الباب (...) هناك ستار حديدي جديد يقوم. لسنا نحن من يقيمه، بل الاوروبيون".

كذلك، اتهم بوتين الغربيين بشيطنة الصين و"خلق مناخ معاد للمسلمين"، مضيفا "انهم يحاولون إلصاق صورة العدو بكل من لا يبدي استعدادا للحاق بالنخب الغربية".

وشدد على أن الزمن الذي كان يملي فيه الغرب إرادته على الدول الاخرى، كما في حقبة الاستعمار، "ولى منذ وقت طويل" ولن يعود "أبدا".

وأكد بوتين أيضا أن روسيا تريد العيش "في عالم مفتوح" حيث العلاقات الدولية متحررة من "منطق التكتلات" وتستند الى "حلول مشتركة".

وبعد أكثر من عام ونصف عام على قتالها في اوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت عليها، رأى بوتين أن روسيا لا تزال قادرة على مواجهة كلفة هجومها العسكري.

وقال "حتى الان، نتدبر أمورنا في شكل جيد. لدي أسباب للاعتقاد أننا سنكون قادرين أيضا على مواجهة المستقبل".