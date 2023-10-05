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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني ويبحثان علاقات البلدين وسبل تعزيزها

10/5/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس مجلس الشورى الإيراني الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم .. فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة إبراهيم رئيسي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والتقدم معرباً عن تمنياته للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و تناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.

حضر اللقاء..معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين..كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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