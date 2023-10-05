الإمارات تروي قصة إرثها الزراعي المستدام في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة



يواصل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" تحت عنوان "إرث وأثر" استقباله زواره .

ويروي الجناح قصة الإرث الزراعي لدولة الإمارات وإنجازات الرواد والمبتكرين الذين يسهمون في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، من الماضي إلى الحاضر ونحو مستقبل مستدام.

وتشرف وزارة الخارجية على إدارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023 بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " قد زار جناح دولة الإمارات ــ بعد حضوره الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة يرافقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والقادة ضيوف المعرض وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.



كانت معالي مريم المهيري قد افتتحت جناح الدولة بحضور سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر وسعادة إبراهيم العلوي المفوض العام لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والدبلوماسيين ومنظمي إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.



وأشادت معالي مريم المهيري بجهود منظمي إكسبو الدوحة الذي يوفر منصة لأكثر من 80 مشاركاً دولياً في هذا الحدث الهام الذي يستمر 6 أشهر.





وقالت :"فخورون بالإنجاز الذي تحقق على أرض دولة قطر مع استضافتها للمعرض الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعداء بافتتاح جناح دولة الإمارات تحت عنوان "إرث وأثر" أمام الزوار ليتعرفوا عن قرب على قصة دولة الإمارات الملهمة وعلاقتها الوثيقة مع الأرض والبيئة".

وأكدت احتفاء جناح دولة الإمارات بقيم الماضي وإرثه، خاصةً في المجال الزراعي وأضافت : " قصتنا تحتفي بالإرث الغني للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. ولايزال لكلماته أثر جميل في نفوسنا حتى اليوم حين قال: " أعطني زراعة أضمن لك حضارة" ..هذه الكلمات هي رؤيتنا التي نستنير بها لاسيما مع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لـمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) خلال حوالي شهرين من الآن وفي وقت تصدرت فيه الزراعة والبستنة قائمة الأولويات الدولية إذ تمثلان محوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ".



من جانبه قال سعادة إبراهيم سالم حميد العلوي: " إن معرض إكسبو 2023 الدوحة نجح في أن يفي بوعده في تقديم حدث عالمي وتجربة ملهمة تجمع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات إضافة إلى الأكاديميين والمفكرين والخبراء من جميع أنحاء العالم".



وأضاف :" نتطلع من خلال جناح دولة الإمارات "إرث وأثر" إلى دعم أهداف المعرض وتوفير منصة للتباحث والتحاور حول الابتكارات التي تعزز استدامة الأمن الغذائي والمائي".



ويقدم جناح دولة الإمارات "إرث وأثر" لزواره تجربة متعددة غنية بالمعلومات تكشف عمق العلاقة بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والبيئة.. ويسلط الضوء على جهود شعب الإمارات في الحفاظ على الأرض والطبيعة، إضافةً إلى تعزيز الأمن الغذائي للوصول إلى إرث زراعي مزدهر قائم على حكمة القائد المؤسس رحمه الله.



ويضم الجناح ست تجارب تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن بدءًا من الحالمين الأوائل، وإنجازات الوالد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، عبورًا إلى أرضنا، وحرثنا، ووصولًا إلى إنجازات الحالمين اليوم، وإرثنا.



و يوفر الجناح الفرصة للزوار أيضا للتعرف عن قرب على جهود الدولة ومشاريعها ومبادراتها التي تهدف إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.



صممت جناح دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة "باركي إنجلز" والتي استوحت تصميمها من شجرة الغاف عاكسا جذور الشجرة وامتداد أغصانها وأوراقها.

فيما بُنيت جدران الجناح بطبقات "مدكوكة " يدوياً من التربة، إضافة إلى سقف مصنوع من سعف النخيل.. وصممت تجربة الضيف شركة "أتيليه بروكنر" وهي شركة متعددة التخصصات تشمل أعمالها الأخرى متحف المستقبل.



ويضم جناح دولة الإمارات كذلك "حديقة" تقدم فرصة للزوار للتعرف إلى النباتات المحلية والمزروعة في دولة الإمارات، وتضم

6609 من النباتات، والمصنفة إلى 65 نوعاً مختلفاً منها النباتات الصالحة للأكل وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة إلى جانب عدد من النباتات التي أسهمت في جوانب من حياة الأسلاف والتي تستمر اليوم في تحقيق رؤية الإمارات من أجل مستقبل مستدام.