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نيفيل: مانشستر يونايتد مقبرة المدربين واللاعبين

10/5/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يرى جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، بأن النادي الإنجليزي بات مقبرة المدربين واللاعبين، مبديا تعاطفه مع المدرب الحالي للفريق، إريك تين هاج.

ويعاني المانيو من ضعف نتائجه في بداية الموسم الجاري، وكان آخرها السقوط على ملعبه 2-3 أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر مانشستر يونايتد، الجولة الماضية على أرضه أمام كريستال بالاس بهدف نظيف.

وتسببت تلك الهزائم في تراكم الضغوطات على تين هاج، مع طرح تساؤلات وشكوك حول مصير المدرب.

وقال نيفيل في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ميل "أشعر بالأسف من أجل تين هاج، هناك العديد من المشاكل الضخمة في النادي وجدها المدربون في آخر 10 سنوات".

وأضاف "سنواصل مشاهدة تلك المستويات المنخفضة من اللاعبين، هناك عدد قليل من اللاعبين الذين تألقوا في اليونايتد خلال آخر 10 أعوام".

وأتم "هناك لاعبون رائعون تألقوا بشدة في أنديتهم، لكن لم يعرفوا طريق النجاح عندما رحلوا إلى مانشستر يونايتد".

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