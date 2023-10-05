نيفيل: مانشستر يونايتد مقبرة المدربين واللاعبين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- يرى جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، بأن النادي الإنجليزي بات مقبرة المدربين واللاعبين، مبديا تعاطفه مع المدرب الحالي للفريق، إريك تين هاج.
ويعاني المانيو من ضعف نتائجه في بداية الموسم الجاري، وكان آخرها السقوط على ملعبه 2-3 أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر مانشستر يونايتد، الجولة الماضية على أرضه أمام كريستال بالاس بهدف نظيف.
وتسببت تلك الهزائم في تراكم الضغوطات على تين هاج، مع طرح تساؤلات وشكوك حول مصير المدرب.
وقال نيفيل في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ميل "أشعر بالأسف من أجل تين هاج، هناك العديد من المشاكل الضخمة في النادي وجدها المدربون في آخر 10 سنوات".
وأضاف "سنواصل مشاهدة تلك المستويات المنخفضة من اللاعبين، هناك عدد قليل من اللاعبين الذين تألقوا في اليونايتد خلال آخر 10 أعوام".
وأتم "هناك لاعبون رائعون تألقوا بشدة في أنديتهم، لكن لم يعرفوا طريق النجاح عندما رحلوا إلى مانشستر يونايتد".
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