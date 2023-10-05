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مجلس الوزراء يعلن دعمه الكامل لرغبة السعودية فى تنظيم كأس العالم 2034

10/5/2023 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مجلس الوزراء المصرى، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.



وأكد مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، أن هناك ثقة تامة فى قدرة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة فى ظل النهضة التنموية الشاملة التى تتمتع بها المملكة حاليا، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضى الذى ترنو إليه أنظار العالم.



وقال مجلس الوزراء، إن هذا الدعم الكامل، والثقة التامة، مبعثهما قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، وكذا الدعم والمساندة والتعاون المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فى مختلف المجالات.







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