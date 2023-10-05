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ضبط هارب من 339 سنة سجن فى الساحل الشمالى

10/5/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Youm7) استجابت وزارة الداخلية لشكوى تم نشرها بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى إلتمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكور (مدير شركة للإستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 112 حكم بتهم "شيك – نصب – تبديد – إستيلاء" بإجمالى مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.







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