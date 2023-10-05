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أحد أبطال أكتوبر يروى لـمصر تستطيع كواليس إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالحرب

10/5/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Youm7) قال اللواء مجدى فؤاد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أول طائرة سقطت من طائرات العدو الاسرائيلي بعد الضربة الجوية المصرية المركزة كانت الساعة 3.30 مساء، موضحًا أنه بعد عودة الطائرات المصرية لاحقتها الطائرات الإسرائيلية فكان الدفاع الجوى جاهز لها بالصواريخ.



وأوضح اللواء مجدي فؤاد، خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الصواريخ أرض جو الروسية كان يملكها الكثير من الجيوش ولكن لا يمكن استخدامها بنفس الطريقة التى استخدمها جيش مصر، والجندي المصري استطاع توظيف قدراتها وتحقيق نجاحات كبيرة بها في حرب أكتوبر.



وتابع: "قعدنا سبع سنين نجهز للحرب وده وقت قصير في العرف العسكري، وكنا طالعين من نكسة 67 الجيش في حالة شتات ومحتاج إعادة تدبير معدات عسكرية كاملة، وإعادة بناء وتحويل القوات من وضع دفاعى إلى وضع هجومي لتنفيذ مهمة قتالية مكثفة ضد القوات الإسرائيلية".







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