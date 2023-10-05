سفير الكويت: انتصارات أكتوبر تجسيد للقدرة على تحدى الصعاب

(MENAFN
- Youm7) أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم أن انتصار السادس من أكتوبر يعد انتصارا لكل الأمة العربية وتجسيدا للقدرة على تحدى الصعاب واقتحام المستحيلات ، مشددا على ان الكويت كانت على الدوام مناصرة لمصر فى قضاياها وحروبها بما يربط بين البلدين الشقيقين من
أواصر المحبة والأخوة على مدار عقود طويلة
.
ونوه الغانم فى تصريح بمناسبة الذكرى الخمسين للنصر إلى مشاركة
الكويت فى تحقيق هذا الإنجاز
العظيم ، مشيرا الى انها قدمت
كل الدعم المادى والمعنوى على الجبهتين المصرية والسورية
عبر قوة الجهراء فى الجبهة السورية، ولواء اليرموك فى الجبهة المصرية الذى استشهد من رجاله البواسل 42 شهيدا
خلال المعارك وسالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء وامتزجت مع دماء اشقائهم
دفاعا عن الحقوق العربية واستعادة العزة والكرامة ، علاوة على عديد من صور الدعم السياسى والاقتصادى التى ساهمت بشكل كبير فى تعزيز الموقف العربى فى المحافل الإقليمية والدولية .
وأوضح الغانم أن الكويت تشارك الأشقاء فى مصر كل عام فى إحياء هذه المناسبة وتحرص على إبراز دورها التاريخى المشهود فى نصرة القضايا العربية انطلاقا من انتمائها القومى وحرصها على التواجد الفعال فى كافة المواقف والقضايا التى ترتبط بالتعاون الاخوى على كافة الاصعدة .
وتقدم الغانم بالتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بهذه الذكرى الطيبة متمنيا لها كل الخير والازدهار .
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