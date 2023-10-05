سفير الكويت: انتصارات أكتوبر تجسيد للقدرة على تحدى الصعاب

MENAFN - Youm7) أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم أن انتصار السادس من أكتوبر يعد انتصارا لكل الأمة العربية وتجسيدا للقدرة على تحدى الصعاب واقتحام المستحيلات ، مشددا على ان الكويت كانت على الدوام مناصرة لمصر فى قضاياها وحروبها بما يربط بين البلدين الشقيقين منأواصر المحبة والأخوة على مدار عقود طويلة

ونوه الغانم فى تصريح بمناسبة الذكرى الخمسين للنصر إلى مشاركة

الكويت فى تحقيق هذا الإنجاز

العظيم ، مشيرا الى انها قدمت

كل الدعم المادى والمعنوى على الجبهتين المصرية والسورية

عبر قوة الجهراء فى الجبهة السورية، ولواء اليرموك فى الجبهة المصرية الذى استشهد من رجاله البواسل 42 شهيدا

خلال المعارك وسالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء وامتزجت مع دماء اشقائهم

دفاعا عن الحقوق العربية واستعادة العزة والكرامة ، علاوة على عديد من صور الدعم السياسى والاقتصادى التى ساهمت بشكل كبير فى تعزيز الموقف العربى فى المحافل الإقليمية والدولية .

وأوضح الغانم أن الكويت تشارك الأشقاء فى مصر كل عام فى إحياء هذه المناسبة وتحرص على إبراز دورها التاريخى المشهود فى نصرة القضايا العربية انطلاقا من انتمائها القومى وحرصها على التواجد الفعال فى كافة المواقف والقضايا التى ترتبط بالتعاون الاخوى على كافة الاصعدة .

وتقدم الغانم بالتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بهذه الذكرى الطيبة متمنيا لها كل الخير والازدهار .