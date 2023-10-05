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رئيس القيادة اليمنى والسفير الأمريكى باليمن يبحثان العلاقات الثنائية

10/5/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /الخميس/، مع السفير الأمريكى لدى اليمن ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمنى وجهود الوساطة التى تقودها السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشاد العليمى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة، وبالموقف الأمريكى الداعم للشرعية الدستورية باليمن فى مختلف المحافل، مثمنا التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمنى التى فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وجدد التأكيد على موقف المجلس والحكومة اليمنية المنفتح على كافة المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا بما يضمن الشراكة الواسعة دون إقصاء أو تمييز وعدم تكرار جولات الحرب والاحتكام إلى الدستور والقانون واحترام قرارات الشرعية الدولية والحقوق والحريات العامة وعلاقات حسن الجوار.

ونوه بتعنت الميليشيات الحوثية إزاء مساعى السلام بما فى ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتصعيدها الحربى المستمر، وعملياتها العدائية العابرة للحدود، وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وصولا إلى إجراءاتها التعسفية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان التى طالت آلالاف المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، المجتمع الدولى إلى عدم التراخى إزاء نهج الميليشيات الحوثية، الذى من شأنه أن يشجعها على التمادى فى تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، وأن يجعل من ممارستها للقمع وانتهاك الحريات العامة سلوكا يتعذر التخلص منه مستقبلا.

من جانبه، أكد السفير الأمريكى دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية وإصلاحاتهما الاقتصادية والمؤسسية فى مختلف المجالات، مشيدا بالتعاطى الرئاسى والحكومى الإيجابى مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء مسار السلام فى اليمن.


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