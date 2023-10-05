الولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة ليبية تقود البلاد إلى الانتخابات

MENAFN - Youm7) جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الخميس، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال نورلاند في إيجاز صحفي الخميس، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت اشرافها.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يحضر للقاء للقادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات.

ودعا المبعوث الأمريكي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.