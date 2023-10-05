100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

MENAFN - Youm7) أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن أعداد ضحايا حادث الكلية الحربية ارتفع إلى 100 شهيد وأكثر من 120 جريحا جراء العدوان الإرهابى الذى ضرب الكلية أثناء حفل تخريج طلاب.

كما أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمى العام لمدة ثلاثة أيام، بداية من تاريخ 6/10/2023، على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023.وشمل القرار أيضا تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.وكان اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة قد استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها قائلة“إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".وأضاف البيان: "أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".



