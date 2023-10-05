بوتين: محاولة إنشاء نوع من أشباه الدول فى سوريا يمكن أن يطيل أمد النزاع

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن محاولات التدخل الخارجى فى سوريا وإنشاء نوع من أشباه الدول لا يؤدى إلى أى شيء جيد، ويمكن أن يطيل أمد النزاع.
وقال بوتين -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم / الخميس/- إن التدخل الخارجى ومحاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على الأراضى السورية لا يؤدى إلى أى شيء جيد، وتهجير القبائل العربية التى عاشت تقليديا فى مناطق معينة من أجل خلق أشباه الدول هو أمر خطير ويمكن أن يؤدى إلى إطالة أمد النزاع.
وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة فى زيادة مستوى الثقة، "بما فى ذلك بين السلطات المركزية فى سوريا والأكراد الذين يعيشون فى شرق البلاد".
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