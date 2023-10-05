بوتين: محاولة إنشاء نوع من أشباه الدول فى سوريا يمكن أن يطيل أمد النزاع

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن محاولات التدخل الخارجى فى سوريا وإنشاء نوع من أشباه الدول لا يؤدى إلى أى شيء جيد، ويمكن أن يطيل أمد النزاع.

وقال بوتين -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم / الخميس/- إن التدخل الخارجى ومحاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على الأراضى السورية لا يؤدى إلى أى شيء جيد، وتهجير القبائل العربية التى عاشت تقليديا فى مناطق معينة من أجل خلق أشباه الدول هو أمر خطير ويمكن أن يؤدى إلى إطالة أمد النزاع.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة فى زيادة مستوى الثقة، "بما فى ذلك بين السلطات المركزية فى سوريا والأكراد الذين يعيشون فى شرق البلاد".



