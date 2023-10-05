مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 نوفمبر آخر موعد لتجديد تراخيص السلاح

MENAFN - Youm7) قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إن آخر موعد لتجديد تراخيص السلاح 30 نوفمبر، وخلال شهر ديسمبر لمن لديهم أعذار قهرية معتمدة من مأمور المركز أو القسم التابع له.





وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بحلول الأول من يناير دون التقدم بطلب لتجديد الترخيص يصبح الترخيص ملغى، لعدم التجديد، وعلى المرخص سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص مع تقديم تظلم بالأسباب التى منعته من التجديد لإعادة فحصها وإصدار القرار اللازم.





ويذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم

"2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم

"3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.





وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.