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سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بذكرى الــ 50 لحرب أكتوبر

10/5/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ سفير روسيا فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.



وقال جيورجي ـــ فى بيان صحفي صدر عن سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم/الخميس/: "نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية - يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973 وبعد مرور 50 عامًا، يظل رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندى المصرى، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن".



وأضاف: "هذه الذكرى المصرية تجد استجابة واسعة النطاق في روسيا وقفت موسكو في تلك الأيام المصيرية إلى جانب مصر دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها".







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