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الصحة: تقديم 299 ألفا و626 خدمة في المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية والعلاجية

10/5/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، تقديم 299 ألفا و626 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 4 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و112 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 21 ألفا و331 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و435 مولودا، فيما قدمت 18 ألفًا و130 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و343 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و424 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1300 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و755 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و489 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و111 مواطنا.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 91 ألفا و20 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 100 ألف، و245 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 20 ألفا و812 طفلا .



واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و119 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 44 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».











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