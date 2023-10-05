وكالة الفضاء الروسية: إطلاق أول قمر صناعى من أقمار Marathon-Iot ديسمبر المقبل

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن موعد إطلاق أول قمر صناعى من أقمار "Marathon-IoT" التى طورها الخبراء في البلاد لتقديم خدمات "إنترنت الأشياء" على الأرض، مؤكدة أنه سيم إطلاق أول قمر فى 26 من ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة -في بيان وفقا لما أعلنته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- أن القمر الأول سيتم إطلاقه من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وكجزء من مشروع دعم الأطفال المصابين بالسرطان ستكتب على السطح الخارجي لهذا القمر عبارات وأمنيات كتبها أطفال مصابون بهذا المرض.





يشار إلى أن روسيا تطور "Marathon-IoT" في إطار برنامج "Sphere" الفضائي، ومن المفترض أن تصنع أكثر من 250 قمرا من هذا النوع لترسلها إلى مدارات تبعد حوالي 750 كلم عن سطح الأرض.



كانت شركة "ريشيتنيوف" الروسية قد ذكرت سابقا أنها تعمل على تطوير 5 أقمار اختبارية و132 قمرا عاملا من أقمار Marathon-IoT، وذكر مدير الشركة أن أول قمر من هذه الأقمار سيتم اختباره العام الجاري وإرساله إلى قاعدة الإطلاق.



