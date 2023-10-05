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مبلغ ضخم.. كم تحتاج أوروبا للتخلى عن الوقود الأحفورى؟

10/5/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت دراسة جديدة أن أوروبا يمكنها التخلى عن الوقود الأحفورى وتأسيس قطاع طاقة مستدام ذاتيا من خلال إنفاق نحو تريليونى يورو (2.1 تريليون دولار) على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام 2040، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت الدراسة، التى قادها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو حتى 2030 ثم 100 مليار سنويا فى العقد التالى لتحقيق ذلك.

وبينما ستكون هناك حاجة لتوجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للتوسع فى مزارع طاقة الرياح على البر، فإن موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية ستكون بمثابة ركائز إضافية لاستراتيجية من شأنها المساعدة فى توليد احتياجات أوروبا من الكهرباء حصريا من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030.

ووفقا للدراسة التى اطلعت عليها رويترز فإن الأمر سيتطلب عقدا آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما فى ذلك أنشطة مثل التدفئة التى يتم توفيرها حاليا بالنفط أو الغاز، إلى مصادر طاقة متجددة.

وتابعت الدراسة "هذه الأرقام كبيرة، لكن من المهم أن نتذكر أن التقديرات تشير إلى أن الدول الأوروبية أنفقت 792 مليار يورو إضافية فى العام الماضى فقط على النظام القائم لحماية المستهلكين من تداعيات أزمة الطاقة التى تسببت فيها الحرب الروسية فى أوكرانيا".


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