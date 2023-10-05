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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق تايوان بعد إعصار كوينو

10/5/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال شرق تايوان بعدما اجتاحها صباحا إعصار كوينو وتسبب فى إصابة عشرات الأشخاص، وذلك وفقًا لإدارة الطقس المركزية.

ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن الإدارة القول إن مركز الزلزال كان على بعد 59.4 كيلومترًا شرق مقاطعة هوالين، وبعمق بؤرى ضحل يبلغ 10 كيلومترات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.

واجتاح إعصار «كوينو» جنوب تايوان، اليوم، مصحوبا برياح شديدة وعواصف ممطرة، مما أدى إلى إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى، ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار مع استمرار تحركه غربا نحو مقاطعتى قوانجدونج وفوجيان فى جنوب الصين.

وتقع تايوان فى منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثانى إعصار يصل إلى اليابسة خلال أربع سنوات. وقد ضرب إعصار هايكوى الجزيرة فى أوائل سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات.


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