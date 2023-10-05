الأمم المتحدة: خطاب الكراهية الدينى ينتشر دون رادع داخل وخارج الإنترنت

MENAFN - Youm7) قال المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن خطاب الكراهية الدينى "ينتشر دون رادع" داخل وخارج الإنترنت، فى حين أن الثغرات فى أطر السياسات الوطنية تسمح له بالانفلات.

وأضاف تورك، فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، التى أوردتها الموقع الرسمى للمفوضية، مساء اليوم/الخميس/، إن "البلدان يمكنها، بل ويجب عليها، أن تفعل المزيد لمواجهة هذه الآفة وأنه يجب أن تكون هناك مبادرات تدريب موظفى إنفاذ القانون والسلطة القضائية والجهات الفاعلة الدينية والمعلمين والإعلاميين فى مكافحة الكراهية الدينية وأن تكون جزءا من نهج شامل يدمج محو الأمية الدينية والفهم الأفضل والحساسية والتدابير الواضحة لمعالجة التمييز".



وأعرب تورك عن أمله فى أن يكون الحوار فى المجلس خطوة أولى نحو وضع "مخطط" سياسى للدول لمكافحة الكراهية الدينية بما يتماشى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.



وقال تورك إن مكتبه سيسعى أيضا إلى إشراك شركات التواصل الاجتماعى الكبرى والنظر فى تنفيذها لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.



يُشار إلى أن آثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان قد خضعت لتدقيق دقيق فى المجلس منذ إجراء مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع والقرار الذى تم اعتماده فى شهر يوليو الماضى ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات، فى أعقاب حرق القرآن الكريم فى السويد فى يونيو الماضي.