اليونان: نتطلع لمزيد من دعم الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالهجرة وتغير المناخ

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الخميس/، أن بلاده تسعى إلى الحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبى فى مجالات تتعلق بالهجرة وتغير المناخ.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله، فى تصريحاته أمام القمة الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية فى غرناطة بإسبانيا، إنه يخطط للسعى إلى زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبى للهجرة واللجوء حتى تتلقى دول المواجهة المزيد من الدعم، وكذلك للمبادرات التى تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع تأثير تغير المناخ.



ورحب ميتسوتاكيس بالاتفاق الأولى بشأن إصلاح الهجرة الذى تم التوصل إليه أمس الأربعاء فى بروكسل، لكنه أشار إلى أنه لا يذهب إلى حد كافٍ.



وعلى الرغم من أنه يتوقع "إغاثة كبيرة لدول الاستقبال الأول" مثل اليونان، لكن لا بد من تخصيص المزيد من الأموال الأوروبية لمعالجة مثل هذه المسألة الحاسمة، التى تهم الاتحاد الأوروبى بأكمله".



وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على أزمة المناخ، لقد أتيحت لى الفرصة فى مالطا أيضًا، فى اجتماع دول الجنوب الأوروبي، للتعبير عن إحباطى من حقيقة أن الأموال المتاحة من صندوق التضامن الأوروبى لمعالجة الكوارث الطبيعية محدودة".



وتابع أن اليونان "ستوصى بزيادة هذه الأموال بمقدار 2.5 مليار يورو على الأقل، حتى يعرف الأوروبيون أن أوروبا تقف إلى جانبهم فى أى ظرف، فى حالة تعرض بلد لكوارث طبيعية مرتبطة بأزمة المناخ".



وأشار رئيس الوزراء اليونانى أيضًا إلى الفيضانات المدمرة الأخيرة فى وسط اليونان، معربًا عن امتنانه للمفوضية الأوروبية لتصرفها الفورى و"منح اليونان أعلى مرونة ممكنة لاستيعاب الأموال الأوروبية لمعالجة هذه الكارثة الطبيعية الضخمة".