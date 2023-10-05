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زيزو: شرف لى التواجد فى كابيتانو مصر وطارق السيد سبب انضمامى للزمالك

10/5/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Youm7) كشف أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن شرفا له تواجده فى برنامج "كابيتانو مصر"، والتواجد مع اللاعبين خلال حلقة اليوم من الموسم الثانى،
 وقال زيزو فى برنامج كابيتانو مصر إن طارق السيد من أسباب انضمامه للزمالك، حيث كان طارق السيد يدرب المنيا، وهو كان من محافظة المنيا.



وشهدت حلقة اليوم تواجد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من اللاعبين.



ويُعد برنامج "كابيتانو مصر " الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.



وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.







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