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حمدى علاء رجل مباراة سموحة والمقاولون العرب بالدورى

10/5/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Youm7) حصد حمدى علاء، لاعب نادي سموحة، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بعدما قدم مستوى مميزا منح الموج الأزرق الفوز واعتلاء صدارة المسابقة لأول مرة.

وحقق فريق سموحة فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على
استاد الإسكندرية ، في الأسبوع الثالث من مسابقة
دورى نايل
2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.


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