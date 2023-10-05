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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023

10/5/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور




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