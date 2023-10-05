حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.
فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور
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