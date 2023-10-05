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الكويت تستضيف بطولة كأس العالم لهوكي الجليد (2024) للمستوى الرابع ابريل المقبل

10/5/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه
الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أعلن نادي الالعاب الشتوية الكويتي أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الكويت اليوم الخميس شرف استضافة بطولة كأس العالم للعبة 2024 للمستوى الرابع والمقرر اقامتها في شهر ابريل المقبل.
وقال رئيس النادي فهيد العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار جاء باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الكونغرس) المنعقد حاليا في هنغاريا بحضور كبير لأعضاء الاتحاد الدولي للعبة من بينهم ممثل الكويت المدير الفني للنادي مشعل العجمي.
وأشار العجمي الى أن فوز ملف الكويت بحق الاستضافة جاء نظرا لقوة الملف من جميع النواحي الفنية والتنظيم والادارية ما أدى الى انسحاب عدد من الدول التي كانت ترغب بالاستضافة لصالح الكويت مثمنا دعم اعضاء الاتحاد الدولي لهذه الموافقة.
وأضاف أن تنظيم النادي لهذا التجمع الرياضي العالمي يعتبر نقلة مهمة للعبة في البلاد وذلك نظرا لأهمية البطولة وقوة المنتخبات المشاركة مشيدا بجهود الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع والتي تكللت بهذا الفوز.
وأكد أن النادي سيعمل من الان على التجهيز للبطولة وتنفيذ كافة متطلبات الاتحاد الدولي بهذا الصدد لضمان نجاحها لافتا إلى أن منتخب الكويت حصد الميدالية البرونزية في النسخة الاخيرة من البطولة.
وأوضح العجمي أن النادي سيسعى في الوقت ذاته لإعداد لاعبي منتخب الكويت بأفضل صورة لتحقيق نتيجة مميزة في البطولة لا سيما أنها تقام على أرضه وبين جماهيره منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة المتواصل للنادي والذي يعد من أهم اسباب تطور اللعبة في البلاد وصولا لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




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