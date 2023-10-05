(زهرة العرفج).. شعار جناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي

(حدث مصور)

الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- يحمل شعار جناح دولة الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة روح دولة الكويت وجوهرها المتمثلين في الزهرة الوطنية (زهرة العرفج) التي تعكس جمال الطبيعة الكويتية.

وتشكل (زهرة العرفج) وأوراقها شعار جناح دولة الكويت ورمزه في المعرض كما أنها دلالة حيوية على الاستدامة والصمود والجمال فيما يشكل الجناح تحفة فنية غنية بالمعاني والدلالات إذ تجمع معاني الصحراء وموقع الكويت المميز على الخليج العربي.

فيما يشكل حرف (الكاف) بالشعار قلب دولة الكويت ورمز هويتها حيث يحتضن الشعار في ثناياه أحرف كلمة الكويت بطريقة مبتكرة.

وتعكس الألوان في الشعار رمال الكويت وبحرها فيما يعكس اللون الأخضر أوراق النباتات وأما الأصفر فهو لون الزهرة الوطنية لدولة الكويت (زهرة العرفج) واللونان الأسود والأبيض يمثلان جدار جناح الكويت في المعرض. (النهاية) س س س / م ع ع