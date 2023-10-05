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البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023

10/5/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 10 (كونا) -- توقع البنك الدولي في تقرير له اليوم الخميس أن تشهد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تباطؤا حادا" في عام 2023.
وذكر البنك في تقريره الذي يحمل عنوان (تحقيق التوازن .. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة معرض للانخفاض إلى 9ر1 في المئة في العام الحالي مقارنة بستة في المئة في عام 2022 وذلك "بسبب خفض إنتاج النفط في ظل تراجع أسعاره وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم".
وأضاف أن "تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام سيكون أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط" في ظل توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المئة فقط في عام 2023 منخفضا من 3ر7 في المئة في عام 2022 "وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وأيضا لانخفاض أسعاره".
كما توقع التقرير أن ينخفض النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط من 3ر4 في المئة في 2022 إلى 4ر2 في المئة في عام 2023.
ودعا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في تعليق على التقرير إلى "تطبيق إصلاحات على صعيد السياسات لتجنب تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة على المدى القريب".
وركز التقرير في الجزء الثاني منه على الجانب الإنساني لثلاث من صدمات الاقتصاد الكلي وهي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والانخفاض الكبير في قيمة العملات وصدمة الانخفاض في معدلات التبادل التجاري وذلك بمقارنة أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسواق العمل في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 1ر5 ملايين شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأشار إلى أن "الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وبين انخفاض الأجور الحقيقية وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي". (النهاية)

ا م م / أ م س




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