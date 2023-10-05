رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان الفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين و"الفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة" بينهما خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ومجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد استقبل رئيس الوزراء الماليزي في قصر الشاطئ في (أبوظبي) اليوم الخميس واستعرضا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها "بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين".
ولفتت إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجوانب التي تخدم رؤيتي الإمارات وماليزيا "وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما" مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة "شراكة اقتصادية شاملة" بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا بحثا كذلك عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت أن رئيس الوزراء الماليزي أكد حرص بلاده على "توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك" مع الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. (النهاية)
س خ م / م ع ع
MENAFN05102023000071011013ID1107198129
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