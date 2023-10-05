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رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان الفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة

10/5/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين و"الفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة" بينهما خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ومجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد استقبل رئيس الوزراء الماليزي في قصر الشاطئ في (أبوظبي) اليوم الخميس واستعرضا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها "بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين".
ولفتت إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجوانب التي تخدم رؤيتي الإمارات وماليزيا "وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما" مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة "شراكة اقتصادية شاملة" بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا بحثا كذلك عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت أن رئيس الوزراء الماليزي أكد حرص بلاده على "توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك" مع الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. (النهاية)

س خ م / م ع ع




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