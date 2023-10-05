إسبانيا تزود أوكرانيا بقاذفات للصواريخ وأنظمة مضادة للطائرات والمسيرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 10 (كونا) -- قالت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس إنها ستزود كييف بست قاذفات صواريخ من طراز (هوك) وأنظمة جديدة مضادة للطائرات والطائرات المسيرة لمواصلة دعم قدرات أوكرانيا في "الدفاع عن مدنها وبنيتها التحتية للطاقة وموانئها".
وأضافت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز تعهد بذلك بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركتهما في أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية الذي تستضيفه مدينة (غرناطة) جنوبي إسبانيا.
وأوضح البيان أن إسبانيا سترسل أيضا معدات جديدة لإزالة الألغام وستقيم دورات تدريبية متخصصة للجنود الأوكرانيين وذلك ضمن إطار مساعدة كييف على "مواجهة القصف الروسي المحتمل ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية الحيوية".
ووصل زيلينسكي إلى (غرناطة) في وقت سابق من اليوم للمشاركة في القمة الأوروبية التي تجمع قادة 45 دولة وغاب عنها رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وأذربيجان إلهام علييف. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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