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إسبانيا تزود أوكرانيا بقاذفات للصواريخ وأنظمة مضادة للطائرات والمسيرات

10/5/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 10 (كونا) -- قالت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس إنها ستزود كييف بست قاذفات صواريخ من طراز (هوك) وأنظمة جديدة مضادة للطائرات والطائرات المسيرة لمواصلة دعم قدرات أوكرانيا في "الدفاع عن مدنها وبنيتها التحتية للطاقة وموانئها".
وأضافت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز تعهد بذلك بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركتهما في أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية الذي تستضيفه مدينة (غرناطة) جنوبي إسبانيا.
وأوضح البيان أن إسبانيا سترسل أيضا معدات جديدة لإزالة الألغام وستقيم دورات تدريبية متخصصة للجنود الأوكرانيين وذلك ضمن إطار مساعدة كييف على "مواجهة القصف الروسي المحتمل ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية الحيوية".
ووصل زيلينسكي إلى (غرناطة) في وقت سابق من اليوم للمشاركة في القمة الأوروبية التي تجمع قادة 45 دولة وغاب عنها رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وأذربيجان إلهام علييف. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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