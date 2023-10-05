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منتخب الكويت للكريكت يتأهل إلى التصفيات الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم

10/5/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت للكريكت إلى التصفيات الآسيوية الثانية المؤهلة لبطولة كأس العالم للعبة التي ستستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل إثر فوزه اليوم الخميس على نظيره السعودي بنتيجة 174 ركضة مقابل 173 ضمن التصفيات الآسيوية الأولى.
وحقق المنتخب الكويتي بذلك الفوز الخامس له ضمن التصفيات الأولى التي أقيمت على ملاعب المدينة الآسيوية في الدوحة منذ ال28 من الشهر الماضي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.
وحقق المنتخب الكويتي خلال هذه التصفيات فوزين متتاليين على منتخبي قطر والمالديف ثم خسر أمام المنتخب السعودي قبل أن يعود ويحقق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات قطر والمالديف والسعودية ليحتل بذلك المركز الأول ويتأهل للتصفيات الثانية المؤهلة لكأس العالم.
وقال مدير المنتخب محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب الكويتي استطاع تحقيق الفوز على نظيره السعودي بعد تقديمه مجهودا كبيرا في شوطي المباراة خاصة أنه خسر أمامه في إطار هذه التصفيات.
وأضاف عبدالله أن المنتخب الكويتي تأهل بذلك إلى التصفيات المقبلة التي ستستضيفها نيبال في نوفمبر المقبل مؤكدا أن اللاعبين عاقدو العزم على تحقيق نتيجة إيجابية فيها.
ووصف مراقبون المباراة التي لعبها المنتخب الكويتي مع نظيره السعودي اليوم بأنها كانت بمثابة "النهائي" إذ إن الفائز منهما يتأهل إلى التصفيات المقبلة في نيبال.
وأقيمت التصفيات الأولى بنظام الدوري حيث لعب كل منتخب مباراتين مع الفرق الأخرى المشاركة أي أن كل فريق لعب ستة مباريات والفائز يتحصل على نقطتين والفريق الذي يجمع أكثر عدد من النقاط يتأهل للمرحلة الثانية وهو ما حققه المنتخب الكويتي بجمع 10 نقاط من خمسة انتصارات. (النهاية)

س س س / م ع ع




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