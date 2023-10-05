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(عبدالله الثقافي) ينظم فعالية علمية بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي

10/5/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس
الكويت - 5 - 10 (كونا) -- نظم متحف الفلك والفضاء التابع لمركز عبدالله السالم الثقافي اليوم الخميس فعاليته العلمية (تاريخ البعثات الفضائية) بمناسبة احتفاله بأسبوع الفضاء العالمي.
وقال المشرف العام لمتاحف المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان فريق ديوانية الفلكيين قام بهذه الفعالية ضمن أسبوع الفضاء الدولي بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي مبينا أن الحدث عبارة عن عرض متخصص حي (لايف شو) لأحدث وآخر الرحلات الفضائية و"مستقبل الفضاء وماضيه وتاريخه وتطلعات الانسان والبشرية في تكنولوجيا الفضاء وكيفية الاستفادة منها في حياتنا".
وذكر الجمعان أن مشاركة مركز عبدالله السالم الثقافي في مثل هذا الاسبوع هي من ضمن دوره التوعوي في نشر الوعي والثقافة الخاصة بعلم الفلك وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية وتحديدا الاتحاد الفلكي الدولي الذي يعد متحف الفضاء أحد اعضائه.
وتضمنت الفعالية عرضا سماويا في القبة السماوية التابعة للمركز والتي تعتبر اكبر قبة سماوية في المنطقة تعمل بأحدث البرامج الفلكية وكانت مدة العرض نصف ساعة تلاها حلقة نقاشية بين اعضاء المتحف والحضور لمناقشة مواضيع عالم الفلك والرحلات الفضائية وتاريخها اضافة إلى التطلعات المستقبلية في مجال الفضاء.
ويحتفل العالم بفعالية أسبوع الفضاء في كل عام من 4 إلى 10 اكتوبر احتفاء بمساهمات البشرية في مجال الفضاء والسعي إلى تحسين وضع البشرية من خلال التكنولوجيا الحديثة.(النهاية)

خ م ج / ط أ ب




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