(عبدالله الثقافي) ينظم فعالية علمية بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس
الكويت - 5 - 10 (كونا) -- نظم متحف الفلك والفضاء التابع لمركز عبدالله السالم الثقافي اليوم الخميس فعاليته العلمية (تاريخ البعثات الفضائية) بمناسبة احتفاله بأسبوع الفضاء العالمي.
وقال المشرف العام لمتاحف المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان فريق ديوانية الفلكيين قام بهذه الفعالية ضمن أسبوع الفضاء الدولي بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي مبينا أن الحدث عبارة عن عرض متخصص حي (لايف شو) لأحدث وآخر الرحلات الفضائية و"مستقبل الفضاء وماضيه وتاريخه وتطلعات الانسان والبشرية في تكنولوجيا الفضاء وكيفية الاستفادة منها في حياتنا".
وذكر الجمعان أن مشاركة مركز عبدالله السالم الثقافي في مثل هذا الاسبوع هي من ضمن دوره التوعوي في نشر الوعي والثقافة الخاصة بعلم الفلك وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية وتحديدا الاتحاد الفلكي الدولي الذي يعد متحف الفضاء أحد اعضائه.
وتضمنت الفعالية عرضا سماويا في القبة السماوية التابعة للمركز والتي تعتبر اكبر قبة سماوية في المنطقة تعمل بأحدث البرامج الفلكية وكانت مدة العرض نصف ساعة تلاها حلقة نقاشية بين اعضاء المتحف والحضور لمناقشة مواضيع عالم الفلك والرحلات الفضائية وتاريخها اضافة إلى التطلعات المستقبلية في مجال الفضاء.
ويحتفل العالم بفعالية أسبوع الفضاء في كل عام من 4 إلى 10 اكتوبر احتفاء بمساهمات البشرية في مجال الفضاء والسعي إلى تحسين وضع البشرية من خلال التكنولوجيا الحديثة.(النهاية)
خ م ج / ط أ ب
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