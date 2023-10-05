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وزير خارجية باكستان يؤكد الالتزام بمواصلة تعزيز العلاقات مع أفغانستان

10/5/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية جليل عباس جيلاني التزام إسلام آباد بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان مشددا على أن التحديات التي تواجه السلم والاستقرار الإقليميين يجب معالجتها "بروح تعاونية من خلال استراتيجيات جماعية".
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده جيلاني في التبت مع وزير خارجية الحكومة التي تقودها (طالبان) في أفغانستان أمير خان متقي في خضم قضية بين بلديهما تتعلق باللاجئين.
ويتواجد وزيرا الخارجية في الصين في إطار زيارة تستغرق يومين للمشاركة في أعمال المنتدى الثالث للتعاون الدولي عبر جبال الهيمالايا.
ويأتي الاجتماع بين جيلاني ومتقي بعد أيام من إعطاء حكومة تصريف الأعمال في إسلام آباد "إنذارا نهائيا" لجميع المهاجرين "غير الشرعيين" ومنهم مواطنون أفغان لمغادرة باكستان بحلول 31 أكتوبر الجاري لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية سرفراز بكتي عند الإعلان عن هذا الموعد إن الحركة عبر الحدود الباكستانية الأفغانية ستخضع لجوازات السفر والتأشيرات في حين لن يتم قبول بطاقات الهوية الأفغانية الإلكترونية بعد 31 أكتوبر الجاري.
وردا على ذلك وصف متحدث باسم حكومة (طالبان) في أفغانستان هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة" داعيا السلطات في باكستان إلى إعادة النظر في هذا القرار.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش فقالت خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد اليوم إن العملية الجارية ضد المهاجرين غير الشرعيين "لا تستهدف جنسية معينة" وإنما تسعى إلى إعادة الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لا يحملون وثائق صالحة إلى بلادهم. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




MENAFN05102023000071011013ID1107198125

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