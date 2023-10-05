وزير خارجية باكستان يؤكد الالتزام بمواصلة تعزيز العلاقات مع أفغانستان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية جليل عباس جيلاني التزام إسلام آباد بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان مشددا على أن التحديات التي تواجه السلم والاستقرار الإقليميين يجب معالجتها "بروح تعاونية من خلال استراتيجيات جماعية".
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده جيلاني في التبت مع وزير خارجية الحكومة التي تقودها (طالبان) في أفغانستان أمير خان متقي في خضم قضية بين بلديهما تتعلق باللاجئين.
ويتواجد وزيرا الخارجية في الصين في إطار زيارة تستغرق يومين للمشاركة في أعمال المنتدى الثالث للتعاون الدولي عبر جبال الهيمالايا.
ويأتي الاجتماع بين جيلاني ومتقي بعد أيام من إعطاء حكومة تصريف الأعمال في إسلام آباد "إنذارا نهائيا" لجميع المهاجرين "غير الشرعيين" ومنهم مواطنون أفغان لمغادرة باكستان بحلول 31 أكتوبر الجاري لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية سرفراز بكتي عند الإعلان عن هذا الموعد إن الحركة عبر الحدود الباكستانية الأفغانية ستخضع لجوازات السفر والتأشيرات في حين لن يتم قبول بطاقات الهوية الأفغانية الإلكترونية بعد 31 أكتوبر الجاري.
وردا على ذلك وصف متحدث باسم حكومة (طالبان) في أفغانستان هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة" داعيا السلطات في باكستان إلى إعادة النظر في هذا القرار.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش فقالت خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد اليوم إن العملية الجارية ضد المهاجرين غير الشرعيين "لا تستهدف جنسية معينة" وإنما تسعى إلى إعادة الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لا يحملون وثائق صالحة إلى بلادهم. (النهاية)
س ب ك / م ع ع
MENAFN05102023000071011013ID1107198125
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