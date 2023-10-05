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وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية يلتقي نائبة رئيسة البرلمان الالباني

10/5/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الخميس نائبة رئيسة البرلمان الالباني ارمونيلا فيلا وذلك في مبنى البرلمان الالباني في العاصمة تيرانا.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة لاسيما البرلمانية منها وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية.
وأعربت فيلا خلال اللقاء عن عميق شكرها وتقديرها لدولة الكويت حكومة وشعبا على الدعم السخي والمساعدات الانسانية والخيرية المقدمة لبلادها من حكومة دولة الكويت والجمعيات الخيرية والاغاثية والتي كان آخرها في الزلزال المدمر الذي ضرب البانيا في نوفمبر 2019.
وأشادت بالمشاريع الحيوية التي يتولاها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في البانيا وآخرها المشروع القائم لإعادة تأهيل طريق نهر (فلورا).
من جانبه استذكر رئيس الوفد الكويتي باعتزاز الموقف الألباني المؤيد للحق الكويتي واستقلال وسيادة دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
واعرب عن شكره للجانب الالباني على التسهيلات المقدمة امام الجمعيات الخيرية الكويتية لممارسة نشاطها الانساني والخيري بلا عوائق.
واشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسعي الى رفع مستوى التبادل التجاري الى افاق ارحب فضلا عن أهمية تشجيع السياحة وتسهيل عمليات تملك العقار للكويتيين في البانيا.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري.
وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى البانيا السفير خالد الشامي والسكرتير اول بالسفارة عدنان الغنيم. (النهاية)

ع ع / ط أ ب




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