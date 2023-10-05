وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية يلتقي نائبة رئيسة البرلمان الالباني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الخميس نائبة رئيسة البرلمان الالباني ارمونيلا فيلا وذلك في مبنى البرلمان الالباني في العاصمة تيرانا.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة لاسيما البرلمانية منها وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية.
وأعربت فيلا خلال اللقاء عن عميق شكرها وتقديرها لدولة الكويت حكومة وشعبا على الدعم السخي والمساعدات الانسانية والخيرية المقدمة لبلادها من حكومة دولة الكويت والجمعيات الخيرية والاغاثية والتي كان آخرها في الزلزال المدمر الذي ضرب البانيا في نوفمبر 2019.
وأشادت بالمشاريع الحيوية التي يتولاها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في البانيا وآخرها المشروع القائم لإعادة تأهيل طريق نهر (فلورا).
من جانبه استذكر رئيس الوفد الكويتي باعتزاز الموقف الألباني المؤيد للحق الكويتي واستقلال وسيادة دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
واعرب عن شكره للجانب الالباني على التسهيلات المقدمة امام الجمعيات الخيرية الكويتية لممارسة نشاطها الانساني والخيري بلا عوائق.
واشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسعي الى رفع مستوى التبادل التجاري الى افاق ارحب فضلا عن أهمية تشجيع السياحة وتسهيل عمليات تملك العقار للكويتيين في البانيا.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري.
وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى البانيا السفير خالد الشامي والسكرتير اول بالسفارة عدنان الغنيم. (النهاية)
ع ع / ط أ ب
MENAFN05102023000071011013ID1107198124
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