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قمة المجموعة السياسية الأوروبية تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا

10/5/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 10 (كونا) -- اختتمت في إسبانيا اليوم الخميس أعمال قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ركزت على الوحدة في مواجهة "العدوان الروسي" ومواصلة دعم أوكرانيا وتقديم الدعم العسكري والسياسي والإنساني لها.
واستضافت مدينة (غرناطة) جنوبي إسبانيا أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة بمشاركة قادة 45 دولة وليس 47 دولة كما كان مقررا بسبب غياب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف بينما شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع وطالب القادة الأوروبيين بمزيد من المساعدات لأوكرانيا.
وشهد الاجتماع أربع مجموعات عمل تناولت ثلاث قضايا رئيسية كانت الرقمنة أحدها مع التركيز على الذكاء الاصطناعي باعتباره قضية رئيسية للمستقبل سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج حدوده وكذلك ضرورة قيادة أوروبا للتحول الرقمي مع احترام الحقوق الأساسية وضمان المساواة في الوصول للأوروبيين.
وتناولت مجموعة العمل الثانية قضايا الطاقة والبيئة والتحول البيئي وكيفية تحقيق الأهداف المناخية لعام 2050 فيما تناولت مجموعتا العمل الثالثة والرابعة قضايا التعددية والتحديات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا والنزاعات الأخرى في القارة.
وبعد انتهاء مجموعات العمل اتيحت مساحة لعقد اجتماعات ثنائية بين المشاركين وكان الاجتماع بين الزعيمين الأذربيجاني والأرميني الأكثر ترقبا على أمل تقريب وجهات النظر بين الطرفين لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف قرر عدم المشاركة في القمة التي كان من المقرر ان تتناول نزاع إقليم (ناغورنو كاراباخ).
وعقب انتهاء أعمال الاجتماع توجه القادة إلى (قصر الحمراء) لإجراء زيارة خاصة وهناك التقوا مع ملك إسبانيا فيليبي السادس للالتقاط الصورة الجماعية للمشاركين في غياب زيلينسكي الذي عاد إلى أوكرانيا بعد اجتماع ثنائي مع الملك.
وقال رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة بيدرو سانشيز في تصريح على هامش القمة ان (قصر الحمراء) هو أفضل واجهة لإسبانيا وأفضل مكان لتجمع القادة الأوروبيين لأنه رمز للحضارة والتعايش السلمي.
ودعي زعماء 20 دولة للمشاركة في الاجتماع إلى جانب قادة دول التكتل ال 27 وكذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعرب عن اسفه لقرار تركيا وأذربيجان عدم المشاركة في القمة.
وعقدت القمة وسط حراسة أمنية مشددة حيث يشارك في الجهاز الأمني في المدينة الأندلسية 5000 عنصر في قوات الأمن فيما تم أيضا ولأسباب أمنية إغلاق المطار الدولي وكذلك (قصر الحمراء) الذي يستقبل 8000 زائر يوميا لمدة ثلاثة أيام.
وتستمر تلك الإجراءات يوم غد الجمعة حيث تستضيف المدينة الأندلسية أيضا الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث قضيتين أساسيتين هما الاستقلال الاستراتيجي المفتوح وقضية توسيع الاتحاد الأوروبي كما ستتناول القمة أيضا الحرب في أوكرانيا والهجرة غير القانونية.
وتعد (المجموعة السياسية الأوروبية) ترجمة لفكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو 2022 في خضم صراع متنام مع روسيا بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا بهدف التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة وتقديم صورة أوروبية جامعة في مواجهة التحديات وتعزيز الامن والازدهار.
وجاء الاجتماع الأول للمجموعة في السادس من أكتوبر من العام الماضي في العاصمة التشيكية (براغ) بمشاركة 44 دولة فيما جاء الثاني مطلع شهر يونيو الماضي في العاصمة المولدوفية (كيشيناو) بمشاركة 47 زعيما وهدف إلى إظهار جبهة أوروبية موحدة في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا وتأكيد الدعم الأوروبي لطموحات تلك الدولة.
وتعد المجموعة هيئة استشارية أوروبية تقدم مساحة عملية للتشاور والعمل المشترك مع الدول التي انسحبت من الاتحاد مثل المملكة المتحدة أو تلك الطامحة لدخول فضائه كما انها منصة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الامن والاستقرار وتوفير مساحة للقاءات الثنائية وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة القضايا العالقة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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