فاعليات تربوية تحتفي بيوم المعلم العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 5 تشرين الأول(بترا)- احتفلت فاعليات تربوية ومجتمعية في محافظتي الكرك ومادبا، بيوم المعلم العالمي الذي يصادف اليوم الخميس وذلك تكريماً للمعلمين وجهودهم بخدمة الجيل والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية وللتذكير بالدور الكبير والفاعل الذي يلعبه المعلمون بصناعة نهضة الأمة.

واستذكرت فاعليات تربوية من محافظة الكرك هذا اليوم الذي يشكل محطة مضية بالإنجازات الوطنية الكبرى للمعلم وإسهاماته التربوية في تنشئة آجيال المستقبل على أسس علمية ومعرفية لأخذ دورهم في بناء الوطن وتعميق مفهوم الانتماء الوطني.

وقالت مديرة الشؤون التعليمية بتربية القصر الدكتورة شريفة اللصاصمة، إن هذا اليوم يشكل مناسبة للاعتراف بدور المعلم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، لأنهم يزودون العقول بالعلم والمعرفة ويصقلون الشخصيات، وهذا العمل له تأثير دائم على حياة الطلاب ومستقبلهم.

وأضافت، ندرك تمامًا التحديات التي تواجه المعلم يوميًا، ونقدر الالتزام الذي يظهره وقدرته على التكيف وتقديم التعليم بشغف رغم الصعوبات، مشيرة أن المعلم يشكل نموذجًا للإصرار والمثابرة.

من جانبه، قال الباحث مصطفى المواجده إن المعلمين والمعلمات يلعبون دوراً مهماً في التنمية الشاملة المستدامة من خلال نشر الوعي وبناء شخصية الإنسان المتسلح بالعلم وتطوير مهاراته المعرفية، لافتاً إلى أهمية تطوير مهارات المعلمين ومكانتهم المادية والاجتماعية لتمكينهم من مواصلة أداء رسالتهم السامية.

واستعرض تطور التعليم بالأردن منذ تأسيس الدولة وإسهامات المعلمين بالنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء الاجتماعي والمعرفي، بالإضافة إلى التوسع بالتعليم وتوفير سبل الرخاء الإقتصادي والمعيشي ضمن بيئة آمنة لمواصلة حمل رسالة الوطن التعليمية.

بدوره، أوضح الناشط الاجتماعي أسامة القضاه مكانة المعلم عبر التاريخ بحياة الأمم والشعوب، لافتاً ألى أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في حياة الأمم تكون بدايتها من بالاهتمام بالمعلم والذي يشكل الحجر الأساس نظراً لما يقدمه ويتركه من أثر في حياة الأجيال.

وعلى صعيد متصل، احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا بيوم المعلم العالمي على مسرح مدرسة مادبا المهنية الشاملة للبنين، بحضور أركان العملية التربوية في المحافظة .

وقالت مديرة تربية مادبا لنا البخيت، إن الاحتفال بيوم المعلم العالمي يأتي تقديراً وإجلالا لدورهم في تعليم الأجيال وبناء شخصية المواطن الأردني والارتقاء بمستواه الخلقي والعلمي على امتداد ثرى هذا الوطن، مشيرة إلى أن المعلم شارك وبكل عزيمة وإصرار في دفع عجلة النمو والتطور منذ بدء تأسيس الدولة الأردنية.

بدورها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة نوال الدهمان، أهمية دور المعلم باعتباره العمود الفقري لبناء المجتمع، وأهم الدعائم التي تركز عليها فلسفة التربية التي تكمن في تهيئة المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة، للارتقاء بالمستوى التعليمي وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل التربوي المتميز .

وتضمنت فعاليات الحفل، فقرات فنية وشعرية أداها طلبة مدارس الأمل للصم والبكم والرشاد النموذجية والقادسية الثانوية الشاملة وأسماء بنت أبي بكر وإسكان الفيحاء والملك عبد الله للتميز وام ايمن الثانوية للبنات وعائشة أم المؤمنين والخطابية الأساسية والمأمونية الوسطى الأساسية للبنات،

كما اشتملت فعاليات الحفل على عرض كشفي لكشافة مدرسة زيد بن حاثة الثانوية الشاملة لبنين.

وفي ختام الحفل، كرمت مديرة التربية عددًا من المعلمين والمعلمات المتميزين.

--(بترا)

ع ج/ج ب/م ق/ح أ

05/10/2023 21:18:04