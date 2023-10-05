فاعليات تربوية تحتفي بيوم المعلم العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
محافظات 5 تشرين الأول(بترا)- احتفلت فاعليات تربوية ومجتمعية في محافظتي الكرك ومادبا، بيوم المعلم العالمي الذي يصادف اليوم الخميس وذلك تكريماً للمعلمين وجهودهم بخدمة الجيل والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية وللتذكير بالدور الكبير والفاعل الذي يلعبه المعلمون بصناعة نهضة الأمة.
واستذكرت فاعليات تربوية من محافظة الكرك هذا اليوم الذي يشكل محطة مضية بالإنجازات الوطنية الكبرى للمعلم وإسهاماته التربوية في تنشئة آجيال المستقبل على أسس علمية ومعرفية لأخذ دورهم في بناء الوطن وتعميق مفهوم الانتماء الوطني.
وقالت مديرة الشؤون التعليمية بتربية القصر الدكتورة شريفة اللصاصمة، إن هذا اليوم يشكل مناسبة للاعتراف بدور المعلم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، لأنهم يزودون العقول بالعلم والمعرفة ويصقلون الشخصيات، وهذا العمل له تأثير دائم على حياة الطلاب ومستقبلهم.
وأضافت، ندرك تمامًا التحديات التي تواجه المعلم يوميًا، ونقدر الالتزام الذي يظهره وقدرته على التكيف وتقديم التعليم بشغف رغم الصعوبات، مشيرة أن المعلم يشكل نموذجًا للإصرار والمثابرة.
من جانبه، قال الباحث مصطفى المواجده إن المعلمين والمعلمات يلعبون دوراً مهماً في التنمية الشاملة المستدامة من خلال نشر الوعي وبناء شخصية الإنسان المتسلح بالعلم وتطوير مهاراته المعرفية، لافتاً إلى أهمية تطوير مهارات المعلمين ومكانتهم المادية والاجتماعية لتمكينهم من مواصلة أداء رسالتهم السامية.
واستعرض تطور التعليم بالأردن منذ تأسيس الدولة وإسهامات المعلمين بالنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء الاجتماعي والمعرفي، بالإضافة إلى التوسع بالتعليم وتوفير سبل الرخاء الإقتصادي والمعيشي ضمن بيئة آمنة لمواصلة حمل رسالة الوطن التعليمية.
بدوره، أوضح الناشط الاجتماعي أسامة القضاه مكانة المعلم عبر التاريخ بحياة الأمم والشعوب، لافتاً ألى أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في حياة الأمم تكون بدايتها من بالاهتمام بالمعلم والذي يشكل الحجر الأساس نظراً لما يقدمه ويتركه من أثر في حياة الأجيال.
وعلى صعيد متصل، احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا بيوم المعلم العالمي على مسرح مدرسة مادبا المهنية الشاملة للبنين، بحضور أركان العملية التربوية في المحافظة .
وقالت مديرة تربية مادبا لنا البخيت، إن الاحتفال بيوم المعلم العالمي يأتي تقديراً وإجلالا لدورهم في تعليم الأجيال وبناء شخصية المواطن الأردني والارتقاء بمستواه الخلقي والعلمي على امتداد ثرى هذا الوطن، مشيرة إلى أن المعلم شارك وبكل عزيمة وإصرار في دفع عجلة النمو والتطور منذ بدء تأسيس الدولة الأردنية.
بدورها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة نوال الدهمان، أهمية دور المعلم باعتباره العمود الفقري لبناء المجتمع، وأهم الدعائم التي تركز عليها فلسفة التربية التي تكمن في تهيئة المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة، للارتقاء بالمستوى التعليمي وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل التربوي المتميز .
وتضمنت فعاليات الحفل، فقرات فنية وشعرية أداها طلبة مدارس الأمل للصم والبكم والرشاد النموذجية والقادسية الثانوية الشاملة وأسماء بنت أبي بكر وإسكان الفيحاء والملك عبد الله للتميز وام ايمن الثانوية للبنات وعائشة أم المؤمنين والخطابية الأساسية والمأمونية الوسطى الأساسية للبنات،
كما اشتملت فعاليات الحفل على عرض كشفي لكشافة مدرسة زيد بن حاثة الثانوية الشاملة لبنين.
وفي ختام الحفل، كرمت مديرة التربية عددًا من المعلمين والمعلمات المتميزين.
--(بترا)
ع ج/ج ب/م ق/ح أ
05/10/2023 21:18:04
MENAFN05102023000117011021ID1107198122
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