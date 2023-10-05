جلسة تناقش تذليل العقبات لتنفيذ مشاريع مدرسية في الرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 5 تشرين الأول(بترا)- عقد في مبنى متصرفية لواء الرصيفة اليوم الخميس اجتماع لمتابعة تنفيذ مشاريع مدارس حكومية ممولة من خلال المنح الدولية بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمامها، برئاسة متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد وحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي ومدير تربية لواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن.
وأكد بني خالد على أهمية هذه المشاريع وضرورة توفير كافة المتطلبات الخدمية للأراضي المخصصة لها وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذها بأسرع وقت.
بدوره، أكد الزيناتي حرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات لاستخراج التراخيص الخاصة بهذه المشاريع والعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها ضمن اختصاصها بأسرع وقت.
بدورها، أشارت الزبن إلى أن الرصيفة تحتاج لهذه المشاريع بأسرع وقت لزيادة الغرف الصفية وتوفير مدارس قريبة من التجمعات السكنية للتسهيل على الطلبة.
وفي تفاصيل هذه المشاريع تم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح وتعبيد شارع لخدمة قطعة الأرض رقم 201 في منطقة جريبا والمخصصة لإنشاء مدرسة ممولة من خلال المنحة الأميركية USAID, ومن خلال التعاون بين البلدية ومديرية أشغال محافظة الزرقاء كون القطعة خارج التنظيم. اضافة لإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار لقطعة الأرض في حي جعفر الطيار والمخصصة ضمن المنحة الألمانية KFW من خلال التنسيق بين البلدية المعنية بهذا الشأن ومجلس المحافظة لتوفير مخصصات للمشروع.
كما تم الاتفاق على تثبيت حدود قطعة الأرض رقم 2926 في منطقة حي الحسين من خلال البلدية المعنية بهذا الشأن والمخصصة ضمن منحة USAID بهدف تمكين مديرية تربية وتعليم الرصيفة من الاستفادة منها لإنشاء مدرسة جديدة.
وبخصوص قطعة الأرض المخصصة لمدرسة جويرية بنت الحارث والممولة من منحة الصندوق الكويتي تم التوافق على الإعفاء من رسوم الغرامات المالية المترتبة على بدل المواقف بعد أن تم أخذ قرار بالموافقة من مجلس بلدية الرصيفة بهذا الشأن.
كما تم الاتفاق على تخصيص قطعة رقم 3367 بجانب مدرسة إشبيلية بهدف عمل إضافات صفية للمدرسة بعد ان تم أخذ قرار مجلس بلدي بالموافقة على هذا الأمر لصالح وزارة التربية والتعليم.
--(بترا)
رن/م ق/ح أ
05/10/2023 20:46:38
MENAFN05102023000117011021ID1107198121
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