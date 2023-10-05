جلسة تناقش تذليل العقبات لتنفيذ مشاريع مدرسية في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 5 تشرين الأول(بترا)- عقد في مبنى متصرفية لواء الرصيفة اليوم الخميس اجتماع لمتابعة تنفيذ مشاريع مدارس حكومية ممولة من خلال المنح الدولية بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمامها، برئاسة متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد وحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي ومدير تربية لواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن.

وأكد بني خالد على أهمية هذه المشاريع وضرورة توفير كافة المتطلبات الخدمية للأراضي المخصصة لها وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذها بأسرع وقت.

بدوره، أكد الزيناتي حرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات لاستخراج التراخيص الخاصة بهذه المشاريع والعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها ضمن اختصاصها بأسرع وقت.

بدورها، أشارت الزبن إلى أن الرصيفة تحتاج لهذه المشاريع بأسرع وقت لزيادة الغرف الصفية وتوفير مدارس قريبة من التجمعات السكنية للتسهيل على الطلبة.

وفي تفاصيل هذه المشاريع تم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح وتعبيد شارع لخدمة قطعة الأرض رقم 201 في منطقة جريبا والمخصصة لإنشاء مدرسة ممولة من خلال المنحة الأميركية USAID, ومن خلال التعاون بين البلدية ومديرية أشغال محافظة الزرقاء كون القطعة خارج التنظيم. اضافة لإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار لقطعة الأرض في حي جعفر الطيار والمخصصة ضمن المنحة الألمانية KFW من خلال التنسيق بين البلدية المعنية بهذا الشأن ومجلس المحافظة لتوفير مخصصات للمشروع.

كما تم الاتفاق على تثبيت حدود قطعة الأرض رقم 2926 في منطقة حي الحسين من خلال البلدية المعنية بهذا الشأن والمخصصة ضمن منحة USAID بهدف تمكين مديرية تربية وتعليم الرصيفة من الاستفادة منها لإنشاء مدرسة جديدة.

وبخصوص قطعة الأرض المخصصة لمدرسة جويرية بنت الحارث والممولة من منحة الصندوق الكويتي تم التوافق على الإعفاء من رسوم الغرامات المالية المترتبة على بدل المواقف بعد أن تم أخذ قرار بالموافقة من مجلس بلدية الرصيفة بهذا الشأن.

كما تم الاتفاق على تخصيص قطعة رقم 3367 بجانب مدرسة إشبيلية بهدف عمل إضافات صفية للمدرسة بعد ان تم أخذ قرار مجلس بلدي بالموافقة على هذا الأمر لصالح وزارة التربية والتعليم.

--(بترا)

رن/م ق/ح أ

05/10/2023 20:46:38