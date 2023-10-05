بحث سبل التعاون بين مستشفى الملك المؤسس والخارجية التشيكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 5 تشرين الأول(بترا)- بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة مع وفد من وزارة الخارجية التشيكية اليوم الخميس سبل التعاون بين الجانبين.
وأطلع الوفد التشيكي على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في المنطقة وكذلك اطلع الوفد على المنحة المقدمة من الجمهورية التشيكية للمستشفى والتي تشمل بعض الأجهزة والمعدات الطبية ذات الجودة العالية ومدى فعاليتها في المساهمة بتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل فاعل.
وثمن البشايرة الدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية التشيكية في دعم القطاع الصحي، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من التبرعات وفرص التعاون المستقبلي بين الطرفين لما فيه من أثر الإيجابي على رفع سوية الخدمات الصحية ومستوى التدريب وتبادل الخبرات الطبية .
--(بترا)
ب.و/م ق/ح أ
05/10/2023 20:54:28
MENAFN05102023000117011021ID1107198120
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