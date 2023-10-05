اختتام برنامج إدارة الأزمات الشبابي بمديرية شباب البلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 5 تشرين الأول(بترا)- اختتمت مديرية شباب محافظة البلقاء اليوم الخميس برنامجاً تدريبياً حول إدارة الأزمات والكوارث وبمشاركة 250 شاباً من محافظة البلقاء وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وإدارة الشرطة المجتمعية في البلقاء.
وقال مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة، إن البرنامج يهدف إلى تحقيق معايير الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات وتقديم العون والمساعدة ونشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها وسبل التعامل معها حال وقوعها وتدريب فرق الطوارئ على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات حال وقوعها والتعرف على كيفية إسعاف الإصابات والمحافظة على الممتلكات العامة وتوزيع المعونات والأدوية وتمكين الشباب من المهارات الأساسية في الإسعاف والإنقاذ وعلاج حالات الحروق والكسور، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحرائق والزلازل و غيرها .
وجاء البرنامج ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة والشباب والأمن والسلم المجتمعي .
وأشار عدد من المشاركين في البرنامج التدريبي إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات للشباب لما لها من دور كبير في تمكينهم لخدمة مجتمعهم في كافة الأوقات واستثمار الطاقات الشبابية لخدمة الوطن .
--(بترا)
أع/م ق/ح أ
05/10/2023 20:23:05
MENAFN05102023000117011021ID1107198119
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