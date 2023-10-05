اختتام برنامج إدارة الأزمات الشبابي بمديرية شباب البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 5 تشرين الأول(بترا)- اختتمت مديرية شباب محافظة البلقاء اليوم الخميس برنامجاً تدريبياً حول إدارة الأزمات والكوارث وبمشاركة 250 شاباً من محافظة البلقاء وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وإدارة الشرطة المجتمعية في البلقاء.

وقال مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة، إن البرنامج يهدف إلى تحقيق معايير الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات وتقديم العون والمساعدة ونشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها وسبل التعامل معها حال وقوعها وتدريب فرق الطوارئ على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات حال وقوعها والتعرف على كيفية إسعاف الإصابات والمحافظة على الممتلكات العامة وتوزيع المعونات والأدوية وتمكين الشباب من المهارات الأساسية في الإسعاف والإنقاذ وعلاج حالات الحروق والكسور، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحرائق والزلازل و غيرها .

وجاء البرنامج ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة والشباب والأمن والسلم المجتمعي .

وأشار عدد من المشاركين في البرنامج التدريبي إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات للشباب لما لها من دور كبير في تمكينهم لخدمة مجتمعهم في كافة الأوقات واستثمار الطاقات الشبابية لخدمة الوطن .

--(بترا)

أع/م ق/ح أ

05/10/2023 20:23:05