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إختتام برنامج تدريبي لشركات التأمين حول بناء إدارات تدقيق داخلي فاعلة

10/5/2023 2:38:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- اختتم في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الخميس أعمال البرنامج التدريبي الخامس عشر بعنوان "بناء إدارات تدقيق داخلي فاعلة مع تطبيق عملي لإعداد تقرير داخلي على احدى الدوائر ".
ويذكر، أن هذا البرنامج التدريبي، هو الخامس عشر في الخطة التدريبية التي أعدها الاتحاد لعام 2023، وقد شارك في البرنامج 30 مشاركاً يمثلون 15 شركة تأمين عاملة في سوق التأمين الأردني، بالإضافة إلى مشارك واحد من فلسطين، ومشارك من الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية (نات هيلث) ومشارك واحد من الاتحاد.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
05/10/2023 20:19:06

MENAFN05102023000117011021ID1107198117

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