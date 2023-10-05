إختتام برنامج تدريبي لشركات التأمين حول بناء إدارات تدقيق داخلي فاعلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- اختتم في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الخميس أعمال البرنامج التدريبي الخامس عشر بعنوان "بناء إدارات تدقيق داخلي فاعلة مع تطبيق عملي لإعداد تقرير داخلي على احدى الدوائر ".
ويذكر، أن هذا البرنامج التدريبي، هو الخامس عشر في الخطة التدريبية التي أعدها الاتحاد لعام 2023، وقد شارك في البرنامج 30 مشاركاً يمثلون 15 شركة تأمين عاملة في سوق التأمين الأردني، بالإضافة إلى مشارك واحد من فلسطين، ومشارك من الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية (نات هيلث) ومشارك واحد من الاتحاد.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
05/10/2023 20:19:06
MENAFN05102023000117011021ID1107198117
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