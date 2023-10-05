المستقلة للانتخاب تطلق حملة للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 5 تشرين الأول(بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100 وعلى مدار الساعة.
وبحسب بيان الهيئة، اليوم الخميس، فقد استقبل مركز الاتصال الخاص بالهيئة أكثر من 13 ألف استعلام خلال الفترة الأولى من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ7 من مساء اليوم، كما استقبلت صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة عدداً من الاستعلامات حول الدائرة الانتخابية.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن استقبال الاتصالات سيستمر على مدار 24 ساعة ولكافة أيام الأسبوع.
--(بترا)
م ش/م ق/ح أ
05/10/2023 20:16:29
MENAFN05102023000117011021ID1107198116
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