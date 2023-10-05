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المستقلة للانتخاب تطلق حملة للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

10/5/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 5 تشرين الأول(بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100 وعلى مدار الساعة.
وبحسب بيان الهيئة، اليوم الخميس، فقد استقبل مركز الاتصال الخاص بالهيئة أكثر من 13 ألف استعلام خلال الفترة الأولى من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ7 من مساء اليوم، كما استقبلت صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة عدداً من الاستعلامات حول الدائرة الانتخابية.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن استقبال الاتصالات سيستمر على مدار 24 ساعة ولكافة أيام الأسبوع.
--(بترا)
م ش/م ق/ح أ
05/10/2023 20:16:29

MENAFN05102023000117011021ID1107198116

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