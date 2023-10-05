بحث مجالات التعاون بين الهاشمية والأكاديمية الليبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 5 تشرين الأول(بترا)- بحث نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور محمد سليمان المشاعلة مع الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي أحمد البنوني، والمدير العام للأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور عمر جمعة والوفد المرافق، خلال زيارتهم اليوم للجامعة تفعيل مذكرة التعاون التي وقعت سابقاً بين الجامعة والأكاديمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي ،خاصةً في مجال التعليم الإلكتروني والاستفادة من تجربة الجامعة في التعليم الرقمي في برامج البكالوريوس والماجستير وغيرها من المجالات العلمية والبحثية والاستشارات، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.
كما تضمنت المذكرة التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير التعليم ،خاصة الإلكتروني، والإشراف المشترك على البحوث العلمية، والتعاون في مجال الطباعة والنشر وتبادل المطبوعات، وتبادل إيفاد الطلبة الدارسين في الدورات التدريبية، والمشاركة في الحلقات الدراسية والتجمعات الأكاديمية، وتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والطلابية بين الطرفين .
وأكد الدكتور المشاعلة، بحضور عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود الصمادي أن الجامعة الهاشمية على استعداد تام للتعاون المشترك مع الأكاديمية،خاصة في مجال التعليم الإلكتروني وتطويره، حيث أن الجامعة لها باع طويل في التعليم الإلكتروني، لاسيما في فترة جائحة كورنا.
من جانبه، أكد البنوني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والاستعداد لتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية،معبراً عن إعجابه بإنجازات الجامعة وما وصلت إليه من تطور في البرامج والتخصصات العلمية ، سيما في مجال التعليم الإلكتروني.
وأشاد، بما تتمتع به الجامعة الهاشمية من سمعة عالية أكاديمياً على المستوى المحلي والعربي والعالمي، مشيراً إلى ان هذا التعاون المثمر سيفتح آفاقاً مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والبحثية ونشر المعرفة.
وجال رئيس وأعضاء الوفد الزائر على القاعات الصفية الذكية، وغرف المؤتمرات المرئية (عن بعد) ومركز التعليم الإلكتروني.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
05/10/2023 20:14:01
MENAFN05102023000117011021ID1107198115
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