بحث مجالات التعاون بين الهاشمية والأكاديمية الليبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 5 تشرين الأول(بترا)- بحث نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور محمد سليمان المشاعلة مع الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي أحمد البنوني، والمدير العام للأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور عمر جمعة والوفد المرافق، خلال زيارتهم اليوم للجامعة تفعيل مذكرة التعاون التي وقعت سابقاً بين الجامعة والأكاديمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي ،خاصةً في مجال التعليم الإلكتروني والاستفادة من تجربة الجامعة في التعليم الرقمي في برامج البكالوريوس والماجستير وغيرها من المجالات العلمية والبحثية والاستشارات، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

كما تضمنت المذكرة التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير التعليم ،خاصة الإلكتروني، والإشراف المشترك على البحوث العلمية، والتعاون في مجال الطباعة والنشر وتبادل المطبوعات، وتبادل إيفاد الطلبة الدارسين في الدورات التدريبية، والمشاركة في الحلقات الدراسية والتجمعات الأكاديمية، وتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والطلابية بين الطرفين .

وأكد الدكتور المشاعلة، بحضور عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود الصمادي أن الجامعة الهاشمية على استعداد تام للتعاون المشترك مع الأكاديمية،خاصة في مجال التعليم الإلكتروني وتطويره، حيث أن الجامعة لها باع طويل في التعليم الإلكتروني، لاسيما في فترة جائحة كورنا.

من جانبه، أكد البنوني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والاستعداد لتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية،معبراً عن إعجابه بإنجازات الجامعة وما وصلت إليه من تطور في البرامج والتخصصات العلمية ، سيما في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشاد، بما تتمتع به الجامعة الهاشمية من سمعة عالية أكاديمياً على المستوى المحلي والعربي والعالمي، مشيراً إلى ان هذا التعاون المثمر سيفتح آفاقاً مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والبحثية ونشر المعرفة.

وجال رئيس وأعضاء الوفد الزائر على القاعات الصفية الذكية، وغرف المؤتمرات المرئية (عن بعد) ومركز التعليم الإلكتروني.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

05/10/2023 20:14:01