الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية عطاء مركز البيانات الحكومي مع مجموعة العقبة الرقمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)– وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اتفاقية إنشاء موقع رديف لمركز البيانات الحكومي الأردني، أو كما يعرف بـ"موقع استمرارية أعمال وتعافي من الكوارث"، مع شركة المرناة للاستثمار وتطوير الأعمال ذراع تكنولوجيا المعلومات لمركز مدينة العقبة الرقمية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، فقد وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مع المدير التنفيذي المؤسس لشركة المرناة المهندس اياد أبو خرما.

وبموجب الاتفاقية، سيتم حجز مساحة مخصصة للوزارة في مركز بيانات المرناة "35D" في مدينة العقبة، بهدف استضافة مركز بيانات حكومي رديف لحفظ البيانات الحكومية الهامة والوصول إليها عند الحاجة.

وقال الهنانده، إن إنشاء موقع رديف لمركز البيانات الحكومي الأردني يشكل موقعاً ثانوياً أو مركزاً آخر للبيانات، للاستعداد لاستضافة نسخ احتياطية من بيانات المؤسسات الحكومية وتطبيقاتها، في حالة وقوع حوادث كارثية طبيعية أو هجوم سيبراني.

وأضاف، أن الموقع يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال واستعادة البيانات بسرعة في تلك الظروف لتحقيق تكامل أكبر وضمان استدامة عمليات المؤسسات في ظروف غير متوقعة.

وأشار الهناندة إلى دور مركز البيانات الحكومي والذي يعتبر من المنشآت الوطنية المهمة، وأحد أعمدة البنية التحتية التكنولوجية الذي يستخدم في تخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات التقنية لدعم أنشطة وخدمات الحكومة التي تقدمها للمواطنين بأفضل كفاءة وآمان للبيانات الحكومية.

من جهته قال أبو خرما: "انه مع الانتهاء من توسعة مراكز البيانات الجديد بسعة 6 ميجا والمخطط إطلاق خدماته قبيل نهاية العام الحالي، ستقدم العقبة الرقمية المزيد من الخدمات النوعية التي ستعزز من دور الأردن في المشهد الرقمي العالمي".

يذكر، أنه أعلن خلال الأسبوع الحالي عن وصول كيبل بلوميد إلى مراكز بيانات العقبة الرقمية، الذي يعد جزءًا من نظام كوابل بلو-رامان البحرية التي يتم إنشاؤه من قبل شركتي جوجل وسباركل، والذي يمتد من إيطاليا الى الهند وصولا لنقطة تلاقي الكوابل البحرية في مدينة العقبة، حيث سيتم إنزاله في محطة إنزال الكوابل البحرية المحايدة التابعة للعقبة الرقمية، ليجعل من العقبة ممر جديد وبوابة رقمية مثالية لربط أوروبا بآسيا.

وسيوفر كيبل بلوميد سرعات فائقة تمكن مزودي خدمات الإنترنت، مشغلي الاتصالات، ومقدمي المحتوى الرقمي والمؤسسات المحلية والإقليمية من الاستفادة من الاتصال بالإنترنت بسرعات وسعات غير مسبوقة وبكلف مخفضة، حيث سيعطي الكيبل الجديد مرونة بالتسعير مما سيساهم بخفض كلف الاتصال بالأنترنت.

--(بترا)

غ ح/م ق/ح أ

05/10/2023 20:04:33