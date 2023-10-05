اليرموك تُوقع مذكرة لـتأسيس نظام لفصل النفايات من المصدر

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 5 تشرين الأول(بترا)-وقعت جامعة اليرموك والشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون اليوم الخميس مذكرة تفاهم، وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الشركة نائب رئيس هيئة المديرين مراد وليد نصر.

وتهدف المذكرة، إلى تأسيس نظام لفصل النفايات من المصدر وتحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة في الحرم الجامعي، بما يعزز الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة لتبني ثقافة إعادة التدوير.

وأكد مسّاد أهمية التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا أن جامعة اليرموك وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، تتطلع وباستمرار لتوسيع آفاق الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، وتسخير خبراتها وكفاءاتها البشرية ودراساتها البحثية والعلمية في خدمة هذه المؤسسات، وتبني مبادرات ونشاطات هدفها خدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة للمجتمع الأردني وازدهاره.

وأضاف أن جامعة اليرموك من خلال هذه المذكرة تسعى لإدخال مفاهيم ومبادرات جديدة لإدارة النفايات الصلبة داخل الحرم الجامعي، لتعزيز مسؤوليتها ودورها الريادي تجاه البيئة والمجتمع، لإبراز الممارسات الخضراء بما يعكس الخطة البيئية للحرم الجامعي، وترجمة رؤيتها في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، عبر نصر عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة اليرموك، بوصفها واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي في المملكة، والتي ساهمت وتساهم في تقديم كفاءات متميزة في مختلف العلوم والمعارف، ولها دورها الكبير في خدمة الفكر والثقافة محليا وإقليميا وعالميا.

وأشار إلى سعي الشركة للتوسع في مجال عملها، كشركة وطنية متخصصة في مجال تدوير الورق والكرتون، من خلال تعزيز دورها البيئي في مساعدة منتجي النفايات على خفض نفاياتهم الصلبة التي تنتهي بطمرها في مكب النفايات، وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا الدور يتمثل في إعادة تدوير تلك النفايات وتحويلها نحو قيمة مضافة يستفاد منها كمواد أولية في الصناعات المحلية والعالمية.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم تحديد ضابط ارتباط من "الجامعة والشركة" مهمته التسهيل والتنسيق لكل طرف للقيام بالتزاماته بما يضمن تحقيق أهدافها، وتقديم المعلومات والبيانات التي تساعد في تصميم مبادرة الفرز من المصدر وتحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة في حرم الجامعة.

كما ونصت المذكرة على قيام "الشركة" بتصميم المبادرة وجوانبها الفنية، من حيث نوع نظام الفرز من المصدر الأكثر ملائمة لطبيعة ومتطلبات البيئة الجامعية، وتحديد الاحتياجات المختلفة اللازمة والفئات المستهدفة والمشاركين والأدوار والمسؤوليات، وتصميم برامج التدريب والتوعية والتثقيف وأدوات التواصل ذات الصلة بشكل يتلاءم مع البيئة ومتطلبات الجامعة.

--(بترا)

س ع/ح أ

05/10/2023 19:49:42