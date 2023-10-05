اليرموك تُوقع مذكرة لـتأسيس نظام لفصل النفايات من المصدر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 5 تشرين الأول(بترا)-وقعت جامعة اليرموك والشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون اليوم الخميس مذكرة تفاهم، وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الشركة نائب رئيس هيئة المديرين مراد وليد نصر.
وتهدف المذكرة، إلى تأسيس نظام لفصل النفايات من المصدر وتحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة في الحرم الجامعي، بما يعزز الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة لتبني ثقافة إعادة التدوير.
وأكد مسّاد أهمية التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا أن جامعة اليرموك وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، تتطلع وباستمرار لتوسيع آفاق الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، وتسخير خبراتها وكفاءاتها البشرية ودراساتها البحثية والعلمية في خدمة هذه المؤسسات، وتبني مبادرات ونشاطات هدفها خدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة للمجتمع الأردني وازدهاره.
وأضاف أن جامعة اليرموك من خلال هذه المذكرة تسعى لإدخال مفاهيم ومبادرات جديدة لإدارة النفايات الصلبة داخل الحرم الجامعي، لتعزيز مسؤوليتها ودورها الريادي تجاه البيئة والمجتمع، لإبراز الممارسات الخضراء بما يعكس الخطة البيئية للحرم الجامعي، وترجمة رؤيتها في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، عبر نصر عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة اليرموك، بوصفها واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي في المملكة، والتي ساهمت وتساهم في تقديم كفاءات متميزة في مختلف العلوم والمعارف، ولها دورها الكبير في خدمة الفكر والثقافة محليا وإقليميا وعالميا.
وأشار إلى سعي الشركة للتوسع في مجال عملها، كشركة وطنية متخصصة في مجال تدوير الورق والكرتون، من خلال تعزيز دورها البيئي في مساعدة منتجي النفايات على خفض نفاياتهم الصلبة التي تنتهي بطمرها في مكب النفايات، وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا الدور يتمثل في إعادة تدوير تلك النفايات وتحويلها نحو قيمة مضافة يستفاد منها كمواد أولية في الصناعات المحلية والعالمية.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم تحديد ضابط ارتباط من "الجامعة والشركة" مهمته التسهيل والتنسيق لكل طرف للقيام بالتزاماته بما يضمن تحقيق أهدافها، وتقديم المعلومات والبيانات التي تساعد في تصميم مبادرة الفرز من المصدر وتحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة في حرم الجامعة.
كما ونصت المذكرة على قيام "الشركة" بتصميم المبادرة وجوانبها الفنية، من حيث نوع نظام الفرز من المصدر الأكثر ملائمة لطبيعة ومتطلبات البيئة الجامعية، وتحديد الاحتياجات المختلفة اللازمة والفئات المستهدفة والمشاركين والأدوار والمسؤوليات، وتصميم برامج التدريب والتوعية والتثقيف وأدوات التواصل ذات الصلة بشكل يتلاءم مع البيئة ومتطلبات الجامعة.
--(بترا)
س ع/ح أ
05/10/2023 19:49:42
MENAFN05102023000117011021ID1107198113
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