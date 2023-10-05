Thursday, 05 October 2023 11:26 GMT

عجلون : اختتام مشروع جاهزون للغد لدورة ريادة الأعمال

10/5/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 5 تشرين الأول (بترا)- اختتمت مؤسسة نسيج للتنمية المستدامة بمحافظة عجلون اليوم الخميس مشروع "جاهزون للغد" بمشاركة 100 شاب وشابة لدورة ريادة الأعمال.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة نسيج رفعت فريحات، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمكانيات الشباب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم من 18 ولغاية 35عامًا من أصحاب الأفكار الريادية أو أصحاب المشاريع المنزلية في الوصول إلى فرص التوظيف والانخراط في مجالات ريادة الأعمال المختلفة وبدء مشاريع وفرص اقتصادية خاصة بهم.
وأشارت إلى أن هذه الدورات هدفها تقديم تدريب متخصص في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الفكر الريادي لدى الشباب للخروج بأفكار وخطط مشاريع عمل قابلة للتمويل والتنفيذ لخلق فرص عمل لأنفسهم وخدمة مجتمعاتهم وتوفير فرص عمل لأقرانهم من الشباب.
وأشارت خبيرة مشروع دمج وتوظيف الشباب ضمن برنامج تشغيل الشباب وريادة الأعمال التابع لبرنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP) في منظمة بلان انترناشونال سيرين السيوف أن مشروع "جاهزون للغد" هو مشروع لدمج وتوظيف الشباب تنفّذه منظمة بلان إنترناشيونال الأردن بالشراكة مع مبادرة " GAME الأردن" ومنظمة "آكشن إيد المنطقة العربية" والعديد من الشركاء المحليين وهو يهدف إلى مساعدة الشباب في بناء حياة أفضل من خلال إيجاد فرص العمل في مجال ريادة الأعمال وتطوير وإطلاق المشاريع.
--(بترا)
ع. ف/م ق/ح أ
05/10/2023 19:48:35

MENAFN05102023000117011021ID1107198112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث