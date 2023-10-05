عجلون : اختتام مشروع جاهزون للغد لدورة ريادة الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 5 تشرين الأول (بترا)- اختتمت مؤسسة نسيج للتنمية المستدامة بمحافظة عجلون اليوم الخميس مشروع "جاهزون للغد" بمشاركة 100 شاب وشابة لدورة ريادة الأعمال.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة نسيج رفعت فريحات، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمكانيات الشباب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم من 18 ولغاية 35عامًا من أصحاب الأفكار الريادية أو أصحاب المشاريع المنزلية في الوصول إلى فرص التوظيف والانخراط في مجالات ريادة الأعمال المختلفة وبدء مشاريع وفرص اقتصادية خاصة بهم.
وأشارت إلى أن هذه الدورات هدفها تقديم تدريب متخصص في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الفكر الريادي لدى الشباب للخروج بأفكار وخطط مشاريع عمل قابلة للتمويل والتنفيذ لخلق فرص عمل لأنفسهم وخدمة مجتمعاتهم وتوفير فرص عمل لأقرانهم من الشباب.
وأشارت خبيرة مشروع دمج وتوظيف الشباب ضمن برنامج تشغيل الشباب وريادة الأعمال التابع لبرنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP) في منظمة بلان انترناشونال سيرين السيوف أن مشروع "جاهزون للغد" هو مشروع لدمج وتوظيف الشباب تنفّذه منظمة بلان إنترناشيونال الأردن بالشراكة مع مبادرة " GAME الأردن" ومنظمة "آكشن إيد المنطقة العربية" والعديد من الشركاء المحليين وهو يهدف إلى مساعدة الشباب في بناء حياة أفضل من خلال إيجاد فرص العمل في مجال ريادة الأعمال وتطوير وإطلاق المشاريع.
--(بترا)
ع. ف/م ق/ح أ
05/10/2023 19:48:35
MENAFN05102023000117011021ID1107198112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.