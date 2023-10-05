عجلون : اختتام مشروع جاهزون للغد لدورة ريادة الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 5 تشرين الأول (بترا)- اختتمت مؤسسة نسيج للتنمية المستدامة بمحافظة عجلون اليوم الخميس مشروع "جاهزون للغد" بمشاركة 100 شاب وشابة لدورة ريادة الأعمال.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة نسيج رفعت فريحات، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمكانيات الشباب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم من 18 ولغاية 35عامًا من أصحاب الأفكار الريادية أو أصحاب المشاريع المنزلية في الوصول إلى فرص التوظيف والانخراط في مجالات ريادة الأعمال المختلفة وبدء مشاريع وفرص اقتصادية خاصة بهم.

وأشارت إلى أن هذه الدورات هدفها تقديم تدريب متخصص في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الفكر الريادي لدى الشباب للخروج بأفكار وخطط مشاريع عمل قابلة للتمويل والتنفيذ لخلق فرص عمل لأنفسهم وخدمة مجتمعاتهم وتوفير فرص عمل لأقرانهم من الشباب.

وأشارت خبيرة مشروع دمج وتوظيف الشباب ضمن برنامج تشغيل الشباب وريادة الأعمال التابع لبرنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP) في منظمة بلان انترناشونال سيرين السيوف أن مشروع "جاهزون للغد" هو مشروع لدمج وتوظيف الشباب تنفّذه منظمة بلان إنترناشيونال الأردن بالشراكة مع مبادرة " GAME الأردن" ومنظمة "آكشن إيد المنطقة العربية" والعديد من الشركاء المحليين وهو يهدف إلى مساعدة الشباب في بناء حياة أفضل من خلال إيجاد فرص العمل في مجال ريادة الأعمال وتطوير وإطلاق المشاريع.

--(بترا)

ع. ف/م ق/ح أ

05/10/2023 19:48:35