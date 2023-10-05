أوقاف مادبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف محافظة مادبا في مسجد الحق بعد صلاة المغرب اليوم الخميس احتفالاً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور أمين عام دائرة الإفتاء ومحافظ مادبا والأئمة والوعاظ وجمع من المصلين.
وقال أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور احمد الحسنات "ما أحوجنا اليوم إلى النبي الذي اختارنا لنكون من أتباعه، لنكون خير أمة، وهذا اجتماع نعظم فيها الله ورسوله ونشكر الله على نعمة الإسلام وبعثه للرسول صلى الله عليه وسلم".
وقال مدير أوقاف مادبا هاني الشوابكة "أننا نحتفل بهذه الذكرى حباً ووفاءً بالهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة والقدوة الحسنة".
واختتم الحفل بتقديم عدد من الأناشيد الدينية تمتدح صاحب الذكرى عليه السلام.
--(بترا)
ج ب/م ق/ح أ
05/10/2023 19:46:12
MENAFN05102023000117011021ID1107198111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.