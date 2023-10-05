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أوقاف مادبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

10/5/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف محافظة مادبا في مسجد الحق بعد صلاة المغرب اليوم الخميس احتفالاً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور أمين عام دائرة الإفتاء ومحافظ مادبا والأئمة والوعاظ وجمع من المصلين.
وقال أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور احمد الحسنات "ما أحوجنا اليوم إلى النبي الذي اختارنا لنكون من أتباعه، لنكون خير أمة، وهذا اجتماع نعظم فيها الله ورسوله ونشكر الله على نعمة الإسلام وبعثه للرسول صلى الله عليه وسلم".
وقال مدير أوقاف مادبا هاني الشوابكة "أننا نحتفل بهذه الذكرى حباً ووفاءً بالهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة والقدوة الحسنة".
واختتم الحفل بتقديم عدد من الأناشيد الدينية تمتدح صاحب الذكرى عليه السلام.
--(بترا)
ج ب/م ق/ح أ
05/10/2023 19:46:12

MENAFN05102023000117011021ID1107198111

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